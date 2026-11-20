Una pequeña señal con una estrella negra que ya aparece en algunas autopistas y carreteras españolas tiene una función concreta: informar al conductor de que entra o sale de un tramo cuya titularidad corresponde al Estado. Su diseño está normalizado desde 2024 y permite identificar qué administración debe encargarse de la conservación de cada vía.

Una señal para identificar las carreteras

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reguló estas placas mediante la Orden Circular 02/2024, relativa a las incorporaciones en señalización vertical. La medida estableció un diseño común para indicar el comienzo y el final de la Red de Carreteras del Estado (RCE), ya que anteriormente las distintas demarcaciones utilizaban modelos diferentes.

Las señales también sirven para delimitar la titularidad estatal en ramales, enlaces y vías de servicio. De esta manera, el conductor puede reconocer cuándo una carretera deja de depender del Estado y pasa a estar bajo la responsabilidad de una comunidad autónoma, una diputación provincial o un ayuntamiento.

Cómo reconocer la placa de inicio y la de final

Ambas señales tienen forma rectangular vertical, fondo blanco y un borde negro. En la parte superior aparece un pictograma negro con forma de estrella o asterisco de seis puntas, mientras que en la mitad inferior figura la inscripción "Red de Carreteras del Estado", distribuida en tres líneas.

La diferencia entre las dos placas está en una banda roja diagonal. La señal de inicio no lleva esta franja, mientras que la de final incorpora una banda que cruza el panel desde la esquina superior derecha hasta la inferior izquierda. Así, el conductor puede distinguir si está entrando en un tramo de titularidad estatal o si, por el contrario, está abandonando la red.

Más de 26.000 kilómetros son de titularidad estatal

La Red de Carreteras del Estado representa una parte del conjunto de vías que recorren España. Según los datos facilitados, el país cuenta con unos 165.000 kilómetros de carreteras. Algo más de 26.000 pertenecen al Estado, mientras que alrededor de 139.000 corresponden a las comunidades autónomas, diputaciones provinciales y cabildos.

Sin embargo, la proporción de tráfico que soporta la red estatal es superior a su peso en kilómetros: más del 50% del tráfico nacional circula por estas carreteras.

Qué administración debe mantener cada carretera

La titularidad de una vía determina también qué administración tiene la responsabilidad de conservarla y mantenerla en condiciones adecuadas de uso. Esa obligación incluye tanto la carretera como los elementos de señalización.

Por eso, las placas de inicio y fin de la RCE permiten identificar qué organismo debe ocuparse de la explotación y conservación de cada tramo. Esta información puede resultar relevante cuando se produce una incidencia o un accidente relacionado con el estado de la vía.

Además, permite saber a qué administración dirigir una reclamación por posibles daños derivados de deficiencias en el mantenimiento, en función de quién sea el titular del tramo.

Reclamar a la Administración

En ese sentido, los conductores cuyos vehículos o integridad física sufran daños por el mal estado de la carretera —como baches, gravilla o firmes deteriorados— pueden exigir una indemnización mediante una reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado, tal y como explicó Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta, en el programa Kilómetro Cero de esRadio.

Javaloyes señaló que este mecanismo legal, accesible para cualquier ciudadano a través de un modelo de escrito disponible en la web de la entidad, resulta mucho más eficaz que recurrir una multa por defectos en la vía.

El procedimiento consta de dos fases: primero se presenta una reclamación administrativa explicando las circunstancias del siniestro directamente ante la Administración responsable; si esta no responde favorablemente, se acude a la vía contencioso-administrativa para que un juez evalúe el caso y obligue a indemnizar y reparar el punto conflictivo.