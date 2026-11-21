El aviso de reserva de combustible indica que el depósito está cerca de agotarse y que toca buscar una gasolinera. Aunque todavía es posible recorrer cierta distancia, confiar demasiado en esos kilómetros adicionales puede acabar pasando factura al vehículo. La autonomía disponible cambia según el modelo, el consumo y las circunstancias del trayecto, por lo que no conviene esperar hasta el último momento para repostar.

Cuándo se enciende el testigo de la reserva

No existe una cantidad idéntica para todos los coches. Sin embargo, la mayoría de fabricantes utiliza como referencia que el testigo se active cuando queda aproximadamente un 10% de la capacidad del depósito.

En los turismos habituales, esa proporción suele representar entre cinco y diez litros de combustible. Con esa cantidad, un coche compacto puede recorrer normalmente entre 40 y 50 kilómetros, mientras que algunos vehículos de mayor tamaño pueden alcanzar los 100 kilómetros.

Son cifras orientativas, no una garantía. La capacidad del depósito y el consumo medio determinan la distancia real que queda antes de quedarse sin carburante.

Cómo calcular la autonomía que queda

Para hacerse una idea de los kilómetros disponibles, basta con conocer la cantidad aproximada de combustible y el consumo del vehículo. Por ejemplo, en un coche con un depósito de 50 litros, el testigo podría encenderse cuando queden unos cinco litros. Si su consumo medio es de seis litros por cada 100 kilómetros, la autonomía teórica sería de unos 83 kilómetros.

El cálculo, sin embargo, puede cambiar durante la marcha. El tráfico urbano, la velocidad, la carga del maletero, el uso del aire acondicionado y los desniveles de la carretera influyen en el consumo. Por eso, la cifra que muestra el ordenador de a bordo debe entenderse como una estimación basada en el gasto reciente de combustible. Si cambian las condiciones de conducción, también puede variar la distancia que el coche es capaz de recorrer.

Qué averías puede provocar circular habitualmente en reserva

Utilizar la reserva de manera ocasional no implica necesariamente que el vehículo vaya a sufrir una avería. El problema aparece cuando se convierte en una costumbre y se circula de forma repetida con el depósito casi vacío.

Uno de los componentes que puede verse afectado es la bomba de combustible. En muchos coches modernos está instalada dentro del depósito y utiliza el propio carburante para refrigerarse. Cuando el nivel permanece muy bajo, puede trabajar a una temperatura mayor y soportar un esfuerzo adicional, lo que acelera su desgaste.

También existe el riesgo de que las impurezas acumuladas en el fondo del depósito terminen entrando en el circuito de alimentación. Con el paso del tiempo se depositan allí sedimentos que pueden ser aspirados cuando queda poco combustible.

Estas partículas pueden obstruir el filtro o llegar a los inyectores, provocando problemas en el funcionamiento del motor. Entre las posibles señales están los tirones durante la conducción y el encendido del testigo de avería.

El riesgo de quedarse completamente sin combustible

Apurar el depósito hasta que el motor se detiene también puede ocasionar problemas en el sistema de alimentación. Cuando el combustible se agota, puede entrar aire en el circuito, por lo que en determinadas circunstancias será necesario purgarlo antes de volver a arrancar el vehículo.

Además, el mecanismo encargado de medir el nivel de carburante puede verse afectado si la boya permanece en el fondo del depósito y deja de indicar correctamente la cantidad disponible después de repostar. La reserva está pensada para disponer de un margen que permita llegar a una estación de servicio, no para utilizarla como parte habitual de la autonomía del coche.