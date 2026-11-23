Los propietarios de determinados vehículos antiguos podrán beneficiarse de una importante ventaja a partir de 2027: dejar de acudir a las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Sin embargo, esta medida no afecta a todos los coches que acumulan décadas de antigüedad, sino únicamente a aquellos que hayan obtenido oficialmente la consideración de vehículo histórico.

La exención está contemplada en el nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, en vigor desde el 1 de octubre de 2024. La normativa impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) pretende facilitar la conservación de los automóviles antiguos y reducir los trámites administrativos para sus propietarios, al reconocer su valor como parte del patrimonio cultural.

En concreto, los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1950 quedan exentos de pasar la ITV, independientemente de que se trate de coches o ciclomotores. Se trata de una de las principales ventajas que contempla la regulación para esta categoría de vehículos.

Qué requisitos debe cumplir un coche para ser histórico

No basta con tener un automóvil antiguo para librarse de la inspección. La normativa establece que, con carácter general, debe haber cumplido al menos 30 años desde su fabricación o primera matriculación, conservar sus características y componentes originales y encontrarse en un buen estado de conservación. También debe reunir las condiciones necesarias para que se le reconozca un interés histórico o singular.

La DGT contempla dos procedimientos diferentes para obtener esta clasificación, en función de la situación administrativa en la que se encuentre el vehículo.

El primero, conocido como procedimiento abreviado o Grupo A, está destinado a los automóviles matriculados en España que tengan al menos 30 años, continúen en circulación y dispongan de la ITV en vigor. En estos casos, el propietario puede realizar el trámite simplificado y conservar la matrícula ordinaria que ya tiene asignada.

El segundo procedimiento, correspondiente al Grupo B, está pensado para aquellos vehículos que no reúnen las condiciones anteriores. Es el caso de los automóviles importados, los que se encuentran dados de baja definitiva o aquellos que no están en condiciones de superar la ITV. También pueden acogerse a esta vía los propietarios que quieran sustituir una matrícula ordinaria que no se corresponda con la fecha de fabricación o matriculación del vehículo.

En estas circunstancias, la tramitación es más compleja y el automóvil recibe una matrícula histórica específica, identificada con la letra H.

Qué ocurre con la ITV de los coches convencionales

La nueva regulación no supone una modificación general de los plazos de inspección para los conductores. Los turismos que no estén catalogados oficialmente como históricos tendrán que seguir cumpliendo el calendario habitual de la ITV.

De esta manera, los coches particulares nuevos están exentos de pasar la primera inspección durante sus cuatro primeros años. Una vez superado ese periodo y hasta cumplir los diez años, deben acudir a la estación cada dos años. A partir de la primera década de antigüedad, la revisión pasa a ser anual.

Por tanto, los vehículos convencionales no se beneficiarán de la exención por el simple hecho de tener muchos años. Para acceder a las ventajas previstas en el reglamento será imprescindible obtener previamente la clasificación oficial como histórico.

Por otro lado, los vehículos que permanezcan dados de baja, tanto temporal como definitivamente, tampoco necesitan tener la ITV en vigor mientras se encuentren en esa situación y no circulen. No obstante, si su propietario decide rehabilitarlos para volver a utilizarlos en carretera, deberá completar los trámites correspondientes y superar la inspección técnica que sea necesaria.