Thylane Blondeau, hija del exfutbolista Patrick Blondeau y la diseñadora Verónica Loubry, comenzó su carrera a muy temprana edad de los cuatro años, cuando desfiló para Jean Paul Gaultier, pero no fue hasta dos años más tarde que verdaderamente despegó, gracias a la sesión fotográfica que realizó para la edición infantil de Vogue París. Las imágenes de esta sesión fueron las que captó la atención de los medios y quienes le otorgaron el título de la "niña más guapa del mundo", con tan solo seis años.

Proyectos

Thylane siempre ha trabajado en sesiones fotográficas o desfiles de firmas de renombre, pero su carrera no se ha limitado a ello. La joven decidió crear su propia marca "Heaven May Clothing" en 2018, la cual le ha permitido mostrar su estilo mediante los diseños y las prendas que lanza. También, ha aprovechado la experiencia que ha adquirido en la industria a lo largo de los años para lanzar varias líneas de belleza y de cuidado capilar.

Su lado más humano

La trayectoria de Thylane ha estado rodeada de grandes marcas como Miu Miu, Ralph Lauren, Hugo Boss, Versace, etc. Sin embargo, no ha dejado que la fama la cambie y siempre se ha mostrado humilde ante las etiquetas que la industria le ha impuesto. En varias ocasiones ha manifestado ante los medios que ella era una niña cuando todo empezó y que no era tan consciente en ese momento del impacto que podía tener. También ha recalcado en diversas entrevistas que ella no se veía a sí misma como la "niña más guapa".

También mostró su lado más humano en 2021 cuando compartió con sus casi siete millones de seguidores las complicaciones médicas que estaba sufriendo debido a varios quistes ováricos. Thylane, a través de sus redes sociales, trató de romper con los tabúes que a menudo rodean este tipo de enfermedades y animó a la gente a escuchar y entender mejor su propio cuerpo para evitar problemas mayores. Asimismo, explicó la importancia de acudir al médico y no conformarse con el primer diagnóstico si éste no resuelve nada.

En la actualidad

Thylane inició su carrera siendo muy joven y de forma casi inmediata le comenzaron a llevar los trabajos gracias a su simétrico rostro y belleza tan particular. Sin embargo, la verdadera razón por la que su recorrido en el sector es un éxito, es su constante esfuerzo y su capacidad para reinventarse a sí misma. A día de hoy no es solamente una modelo, es también una emprendedora con un impacto social fuerte, lo que le permite mostrar al mundo sus ideas.