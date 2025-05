La vibración fantasma: el síndrome que te hace sentir notificaciones que no existen

El síndrome de la vibración fantasma es un fenómeno que afecta a muchas personas y consiste en la sensación de que el móvil está vibrando o sonando cuando en realidad no lo está haciendo. También se le conoce como "timbre fantasma" o "ansiedad anular".

Un estudio de la Universidad de Sinaloa ha revelado que 9 de cada 10 estudiantes universitarios han experimentado esa sensación recientemente, aunque aún no se conoce con exactitud cuales son las causas que provocan dicho fenómeno. Sin embargo, desde la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología (UMECIT) de Panamá señalan directamente la relación entre este síndrome con la adicción al teléfono móvil y los problemas emocionales. No obstante, indican que este síndrome "no se considera un fenómeno preocupante".

"La constante necesidad de estar conectados puede hacer que nuestro cerebro interprete erróneamente otras sensaciones como vibraciones del teléfono", explica el artículo de la Universidad de Sinaloa.

Las personas más afectadas

De igual manera, desde esta universidad señalan que aquellos estudiantes que hacen un uso consciente de su dispositivo móvil presentan menos estos síntomas. Por otro lado, la Universidad de Michigan sugiere que las personas que más afectadas se ven por este síndrome son las mujeres jóvenes y aquellas personas con menor estabilidad emocional.

"Creo que estos hallazgos pueden informar el debate y, sin duda, nos llevan a decir: 'Ya sea que quieras llamarlo dependencia o adicción, es real, es importante y deberíamos prestarle atención'", señala Daniel Kruger, científico del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan.

El estudio de la universidad mexicana también señala que este tipo de sintomatología está relacionada con la nomofobia: el miedo irracional a estar sin el móvil. Los síntomas de la nomofobia incluyen ansiedad por no tener acceso al teléfono móvil, uso excesivo que interfiere con el trabajo y despertarse por la noche para revisar el dispositivo. Las causas de esta fobia pueden complejas de entender pero la universidad señala que las causas pueden ser "baja autoestima y dificultades sociales, que llevan a buscar validación en redes sociales".

Por último, la Universidad de Sinaloa recomienda ser consciente del impacto que la tecnología tiene en nuestras vidas para poder gestionar nuestra relación con ella de manera adecuada. "Al hacerlo, podemos mejorar nuestra calidad de vida y fomentar un entorno más equilibrado y menos dependiente de la constante conectividad", sentencia el artículo.