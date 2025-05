La ducha perfecta según la OMS y dermatólogos: poco jabón, sin esponja y otros consejos clave

La higiene personal es esencial si queremos proteger y cuidar la epidermis, y para ello, es imprescindible ducharse una vez al día e igual de importante es saber cómo hacerlo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que prolongar una ducha es innecesario y hace especial hincapié en que el tiempo de ducha ideal es tan solo de cinco minutos. Una exposición prolongada puede resultar contraproducente, ya que puede eliminar microorganismos y bacterias que ayudan a mantener protegida la barrera cutánea.

Otra recomendación que hace la OMS es la de utilizar jabones que no contengan ni parabenos ni conservantes. Por ello, es importante conocer los ingredientes que componen el gel de baño que se utiliza habitualmente. También se deben cambiar los productos si aparece algún tipo de eccema en la piel.

Problemas en la piel

Una ducha excesivamente larga o un mal jabón pueden generar irritación, picores, deshidratación o piel seca y agrietada. Ante estos problemas dermatológicos es vital corregir los hábitos de higiene personal, ya que pueden derivar en enfermedades más graves como alergias o dermatitis. Por supuesto, en estos casos se recomienda asistir a un especialista que paute las medidas precisas para restablecer una piel sana.

La dermatóloga Ana Molina ha explicado en el podcast B3tter qué elementos son necesarios a la hora de la ducha y qué pasos hay que seguir, entre ellos destaca la temperatura del agua, el tipo de jabón, y el uso de esponjas que se debe utilizar para realizar la duchar perfecta.

La temperatura

Regular la temperatura es un factor a tener en cuenta si se quiere mantener una piel hidratada y sana. Ana ha mencionado que la temperatura ideal de una ducha debe rondar los 30 grados, es decir, se debe realizar con agua templada. "El agua muy caliente es deslipidizante" recuerda en el pódcast. Esto significa que la barrera natural de la piel se debilita y se queda más expuesta ante posibles infecciones o enfermedades.

El jabón

Al igual que la OMS la dermatóloga ha confirmado que es trascendental el tipo de jabón que se aplica y ella recomienda usar uno que tenga un ph similar al de la piel para que "no se cargue la barrera lipídica". Asimismo, ha explicado que "la esponja solo sirve para acumular bacterias" y que es mejor extender el gel con las propias manos. Por último, ha comentado que la espuma "no es más que aire" y que los jabones que generan mucha no son sinónimos de una mayor limpieza.