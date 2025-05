¿Por qué me lo haces a propósito?": la indignación de una argentina en Cataluña al ser respondida en catalán

Sasha Prachas, influencer argentina afincada en Barcelona desde hace tres meses, ha estallado en redes sociales contra lo que considera un obstáculo innecesario para integrarse en la ciudad: el uso del catalán en situaciones donde todos entienden el español. "Saben que soy argentina por el acento, y aún así me contestan en catalán", ha denunciado en un directo en su plataforma Twitch.

El caso de esta joven de 28 años, que acumula más de 196.000 seguidores en Instagram, ha desatado un fuerte debate sobre la exclusión lingüística que pueden experimentar los recién llegados a Cataluña. "¿Cuál es la gracia de pelotudearme? ¿Por qué me respondes en catalán si sabes que no lo hablo?", se preguntó con visible enfado en el vídeo que se ha hecho viral.

Vivir en un país distinto siempre implica retos culturales, pero en Cataluña, donde el catalán es cooficial con el español, estos pueden tomar un matiz ideológico. Según Sasha, a veces se percibe que el uso del catalán no busca simplemente preservar una lengua, sino imponer una barrera artificial, incluso cuando se conoce perfectamente el español, la tercera lengua más hablada del mundo.

"No te hablo en inglés si vos me hablas en español. Entonces, ¿por qué hacerlo al revés con el catalán?", ha añadido en el vídeo. Esta queja conecta con el sentir de muchos ciudadanos que, sin rechazar la diversidad cultural, cuestionan si el bilingüismo se usa como un mecanismo de diferenciación excluyente.

Odio hacia la influencer argentina

En un contexto donde muchos extranjeros llegan a Cataluña por trabajo, estudios o refugio, las actitudes lingüísticas pueden marcar la diferencia entre sentirse integrados o ser rechazados. "Si sabes español, ¿por qué me lo haces a propósito?", ha resumido Sasha.

Sin embargo, la influencer se ha visto atacada por su comentario en redes sociales como X, donde ha recibido todo tipo de comentarios despectivos: "Es lo que pasa por no informarse antes de viajar. Cataluña es un país ocupado y tiene su lengua, y es tan natural que la hablen como que eviten el castellano, que es la del invasor", "Es decir, que si no supiéramos hablar español no sería un problema. Sois todos unos malnacidos, pero gracias por la idea. Esta escoria humana quiere que hablemos su idioma y no el nuestro en nuestra propia casa", o "Si estás en Cataluña, ¿por qué esperas que te contesten en castellano, maleducada? Además de maleducada, es bastante tonta si no entiende que la extranjera es ella. Los argentinos son peores que los españoles, que se vaya más allá del Ebro o que vuelva a su país".

Pedir disculpas

Por todo el odio que ha recibido en redes sociales, la argentina ha tenido que subir otro vídeo a su plataforma de TikTok pidiendo disculpas a los catalanes que puedan haberse sentido ofendidos con sus palabras, alegando que "en ningún momento estoy negándole la identidad a nadie" y que "jamás los insulté, nunca les diría que no hablen su lengua materna".

Asimismo, ha explicado que, evidentemente, al llegar a una nueva ciudad va a aprender el idioma que allí se habla, pero que una lengua no se aprende en pocos días y ella lleva desde febrero. En el vídeo, simplemente intentaba relatar la tensa situación que vivió: la persona catalana con la que tuvo el enfrentamiento le respondió en catalán cuando ella le habló en castellano y, aunque le dijo "discúlpame, pero no hablo catalán", él "automáticamente ya me había hablado mal" y después "se puso agresivo y me empezó a gritar y tratar mal".