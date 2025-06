Con la llegada del verano, las temperaturas van aumentando y comienzan a proliferar los planes de piscina y barbacoa junto a amigos y familiares. Para hacerle frente al calor, una cerveza gélida se presenta como una de las opciones más atractivas. Sin embargo, es realmente importante comprobar que se encuentra bien fría, porque pocas cosas resultan menos apetecibles que una cerveza caliente.

Existen diversos métodos para enfriar una cerveza rápidamente, como envolver el envase en papel húmedo e introducirlo al congelador. Esta técnica puede resultar efectiva para acelerar ligeramente el proceso de enfriamiento. No obstante, depende en gran medida del tamaño del congelador, por lo que no podrían introducirse muchas bebidas y la diferencia en el tiempo puede no ser tan notable.

La sal como mejor opción

Por ello, el método más útil consistiría simplemente en sumergir las cervezas en un gran recipiente con agua, hielo y sal, un producto presente en todas las casas. Esta técnica aprovecha los principios químicos de la sal para lograr que las cervezas alcancen temperaturas mucho más bajas que si solamente se utilizase el hielo.

En este sentido, Breakingvlad, un perfil de TikTok que comparte consejos científicos especializados en química y que cuenta con más de 900 mil seguidores, ha publicado un vídeo en el que explica de manera científica por qué la sal logra enfriar las bebidas de manera tan rápida, mediante dos principales factores.

Dos factores científicos que explican este truco

En primer lugar, destaca que, cuando se añade sal al hielo, la sal comienza a disolverse por medio de un proceso endotérmico; es decir, que absorbe energía. La sal la absorbe de su entorno inmediato, que son las cervezas, captando principalmente su calor y dando comienzo a su proceso de enfriamiento. Sin embargo, como comenta el influencer: "Este primer efecto es ínfimo en comparación con el siguiente".

Otra de las propiedades de la sal es que produce un descenso crioscópico, lo que significa hace que baje el punto de congelación del agua, lo que quiere decir que se puede tener hielo y agua salada a una temperatura inferior a cero grados sin que esta llegue a congelarse. De esta manera, el hielo es capaz de absorber aún más calor de las cervezas, enfriándolas a una velocidad superior a la que lo haría si no contuviese sal.

Es muy común que la cerveza se adquiera a temperatura ambiente en el supermercado y hay ocasiones en las que no se dispone del tiempo suficiente para que se enfríen en el frigorífico. Por ello, este sencillo truco se presenta como una opción muy a tener en cuenta de cara a estos próximos meses de verano.