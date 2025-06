El youtuber 'El Xokas' estalla hablando del Gobierno: "Si me quitas la mitad de lo que gano, no te lo gastes en putas"

La discusión política está llegando cada vez más lejos y está calando en lo más hondo de la sociedad, por lo que es habitual que la charla sobre los supuestos actos ilícitos de los socialistas y del Gobierno de Pedro Sánchez salga entre los compañeros de trabajo o se escuche al entrar en cualquier bar de España. Prueba de ello es que el debate ha llegado hasta youtubers e influencers con millones de seguidores como el conocido youtuber El Xokas, que ha realizado un directo para expresar su opinión sobre los escándalos de los socialistas con el particular y exaltado tono que lo caracteriza.

En este sentido, el conocido influencer se ha mostrado muy en contra de las prácticas de los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que han sido acusados de cobrar mordidas por adjudicaciones de obra pública a dedo y después gastarse la mayor parte de ese dinero en prostitutas: "Las putas y la farlopa que se la paguen ellos; con el sueldo del Estado pero el suyo, no con el dinero del contribuyente, joder, no creo que sea para tanto".

En esta línea ha cargado contra el liderazgo de Pedro Sánchez asegurando que este debe dimitir y convocar elecciones o bien por haber sido cómplice de la trama Koldo, o bien por su responsabilidad in vigilando. "Hay dos posibles vertientes: una es que seas muy tonto, por lo cual debería haber elecciones anticipadas y que te echasen del Gobierno; o dos, que de alguna manera estés involucrado y no te hayan pillado. O eres corrupto o eres incompetente", ha sentenciado el youtuber.

Bueno, se acabó.

Voy a hablar largo y tendido sobre Pedro Sánchez, Ábalos etc y sobre la corruptela del PSOE.

Reventarnos a impuestos a los contribuyentes para esto.

BASTA YA. Abro directo en 30 minutos. pic.twitter.com/uhExAxs5ra — XOKAS (@elxokas) June 18, 2025

Tonto o incompetente

"O Sánchez es un corrupto o es tonto y un incompetente y debe dimitir", ha reiterado Elxocas antes de incidir en sus sospechas de que el secretario general de los socialistas estuviese al tanto de la trama y hubiese participado de alguna u otra manera: "Que coincidencia que tus dos personas de más confianza estuviesen manchadas". Así, ha calificado como "mafia" al partido que lidera el Gobierno y se ha mostrado crítico con las explicaciones que ha dado el jefe del Ejecutivo.

Por otra parte, ha culpado a los votantes del PSOE de haber permitido que Sánchez siguiese al frente de La Moncloa después de los escándalos democráticos que ya habían sucedido en la pasada legislatura, en la que Sánchez ya negoció con EH Bildu culminando el proceso de lavado de la formación heredera de Batasuna. "La culpa de todo lo que está pasando es de los hijos de la gran puta que lo habéis vuelto a votar, que habéis votado a la gente incorrecta otra vez", ha zanjado.

"Si votas a Podemos, eres retrasado"

En otro orden de cosas, también ha cargado contra los votantes de otras formaciones del espectro político de la izquierda, socios de legislatura de Sánchez, puntualizando en el partido que fundó, entre otros, Pablo Iglesias. "Si votas a Podemos, eres retrasado", ha dicho amparándose en que aquellos que han elegido esa opción política sólo han podido hacerlo si es que estos no han leído su programa electoral o no han conocido "los abusos" sexuales a los que han sido acusados sus exdirigentes Juan Carlos Monedero o Íñigo Errejón. Cabe destacar que no existe ninguna condena por este delito a estos exdirigentes, si bien el caso de Errejón con Elisa Mouliáa sigue en los tribunales.

En conclusión, aunque sus palabras han sido de las más extrema contundencia, el mismo yourtuber ha tenido que morderse la lengua para no criticar aún más al Gobierno de Sánchez: "Si digo lo que iba a decir me cierran el directo". Elxocas tiene casi tres millones de seguidores en la red social Youtube y más de cuatro millones en la red social Twitch, en la que realizó el directo titulado "Hablemos de Pedro Sánchez y de la corrupción del PSOE", que ha durado casi hora y media y ha contado con más de 230.000 visualizaciones.