Hallan un zapato de la talla 49 del soldado gigante del Imperio Romano

Un equipo de arqueólogos ha encontrado en el fuerte romano de Magna (norte de Inglaterra) una sandalia del Imperio Romano de una talla 49 (en la medida europea). El hallazgo ha despertado la curiosidad por saber cómo eran físicamente los legionarios romanos.

La sandalia se encontraba en un foso profundo y estrecho conocido por el nombre de "rompetobillos" debido a su función defensiva para proteger la zona y atrapar a todo aquel que intentase cruzarlo. La suela del zapato presenta unas dimensiones increíbles, pues mide 32 cm y corresponde a una talla 49 europea —solo la tiene actualmente el 1 % de la población mundial— y 14 US o 13 UK.

Cabe destacar que la suela estaba en buen estado, ya que el yacimiento de Magna presenta unas condiciones óptimas respecto a otros. La falta de oxígeno en las capas más profundas del suelo hizo que el cuero de la zapatilla no se estropease, conservando así la forma del calzado y los detalles del mismo. La suela estaba formada por distintos materiales como el cuero, los clavos y las tiras que aseguraban una buena pisada sobre el terreno pedregoso de la zona.

Pese al buen estado del zapato, los investigadores han advertido que "las condiciones anaeróbicas están desapareciendo y los materiales como el cuero o la madera pueden deteriorarse rápidamente si no se recuperan a tiempo".

Este no es el único objeto que se ha encontrado en el yacimiento de Magna, pues en otras ocasiones han aparecido cerámicas, peines de madera, cuentas de vidrio, zapatos infantiles —lo cual indica que en la zona no sólo residían soldados, sino también sus familias—, etc.

Los investigadores están trabajando para obtener más datos sobre el zapato: fecha, fabricación y quién lo usaba. Por las dimensiones gigantes del mismo —una talla 49— podría tratarse de un soldado corpulento de unos dos metros de altura —en la época, la estatura media de los soldados romanos era de 1,65 metros— con un rol específico en el ejército como guardia de élite o portador de maquinaria pesada.