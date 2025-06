La clave para evitar que las serpientes se cuelen en casa durante el verano

Las temperaturas altas del verano, sobre todo en zonas donde el clima supera los 30 grados, generan que las serpientes no encuentren refugio en su hábitat natural, y esto las empuja a buscar zonas más frescas en el interior de los hogares. Generalmente se esconden en entornos oscuros y húmedos, y pueden pasar varios días hasta que los residentes de la casa noten su presencia, ya que son reptiles sumamente silenciosos.

Son capaces de introducirse en las casas a través de agujeros muy pequeños y estrechos, incluso por huecos de 1,5 centímetros de grosor. Por ello, es de vital importancia revisar antes del verano las fisuras, grietas o rendijas, especialmente si están en zonas poco iluminadas, ya que es un claro acceso para todo tipo de reptiles.

De la misma manera, es esencial adquirir ciertos hábitos, entre los cuales destacan: evitar dejar puertas y ventanas mal cerradas o accesos, como el garaje, abiertos sin vigilancia; no acumular objetos y materiales que reduzcan la visibilidad de algunos espacios; no tener conductos sin proteger o en mal estado; no descuidar la limpieza de una o varias zonas de la casa.

Según los expertos, los lugares más frecuentes de una casa que deben revisarse son: detrás de la lavadora o el frigorífico, cerca del calentador de agua, en el trastero, bajo estanterías de poco uso y en el sótano.

Qué hacer en caso de encontrar una serpiente en casa

Las serpientes que se encuentran en las casas rara vez tratan de atacar a los individuos, ya que están ahí con el objetivo de protegerse del calor. Además, suelen estar desorientadas, dado que ese no es el entorno natural al que están acostumbradas. Por ello, lo mejor es tratar de mantener la calma y seguir tres sencillos pasos.