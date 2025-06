Los Simpson "matan" a Marge en un episodio que ha revolucionado a los fans

Pocas series pueden presumir de seguir sorprendiendo al público después de más de tres décadas en antena. Los Simpson, sin embargo, lo ha vuelto a hacer. El episodio final de su trigésima sexta temporada, titulado Estranger Things —con una e mal colocada a propósito, como es habitual en su humor autorreferencial— ha desatado una oleada de reacciones en redes sociales tras presentar un futuro alternativo en el que Marge Simpson ha fallecido.

Lejos de ser una muerte definitiva, el capítulo plantea un ¿y si...? cargado de sátira y emotividad. Bart y Lisa, distanciados desde hace 35 años, viven vidas diametralmente opuestas: ella es comisionada de una NBA que ha absorbido la WNBA, mientras que él gestiona una residencia de ancianos ilegal en la antigua casa familiar, donde Homer pasa sus últimos días. La chispa de la reconciliación llega a través de un testamento en vídeo que Marge dejó grabado antes de morir, en el que insta a sus hijos a apoyarse mutuamente.

Una distopía marcada por la nostalgia

El episodio, emitido el 18 de mayo de 2025, se sitúa en una línea temporal alternativa que rescata elementos clásicos de la serie para construir un futuro tan absurdo como emocional. Bart y Lisa, antaño inseparables gracias a su afición común por Rasca y Pica, aparecen aquí enfrentados, alejados por el paso del tiempo y decisiones vitales que los han separado. El legado de Marge, sin embargo, acaba devolviéndoles un propósito común: rescatar a su padre antes de que sea deportado a Florida, convertida en prisión geriátrica.

El capítulo culmina con una escena tan delirante como enternecedora: Marge, observando desde el cielo, asiste con emoción al reencuentro de sus hijos y, en un giro final que solo Los Simpson se pueden permitir, inicia un romance con Ringo Starr. Una mezcla de absurdo, sentimentalismo y humor que remite a lo mejor de las temporadas clásicas.

El alcance del episodio

Como era de esperar, la aparente muerte de Marge no tardó en generar un aluvión de reacciones en Internet. Teorías, especulaciones y hasta necrológicas simbólicas circularon por redes sociales. Ante el revuelo, el productor ejecutivo Matt Selman intervino para cortar de raíz la confusión: "No hay canon", declaró tajante en una entrevista concedida a Variety. "¡Los Simpson ni siquiera tiene canon!", insistió, dejando claro que todo forma parte del caótico multiverso satírico que define la serie.

Este episodio, como tantos otros a lo largo de la historia de Los Simpson, no pretende ser una declaración definitiva ni alterar la estructura del programa. Es una sátira de futuro, al estilo de Lisa's Wedding o Bart to the Future, que utiliza un marco alternativo para explorar dinámicas familiares desde una nueva perspectiva.

Treinta y seis temporadas después, Los Simpson sigue sabiendo cómo captar la atención del espectador sin renunciar a su esencia. Lejos de acomodarse en la repetición, la serie continúa desafiando sus propios límites formales, alternando capítulos de humor gamberro con otros de inesperada carga emocional.