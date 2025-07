El calor extremo vuelve a cobrarse vidas en España: barrenderos piden límites de temperatura para trabajar al aire libre

Las olas de calor han vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad de miles de trabajadores que desempeñan su labor bajo el sol. En las últimas semanas, Montse Aguilar, trabajadora de la limpieza de Barcelona, perdió la vida a los 51 años tras desplomarse al no recibir la atención médica necesaria, según denuncian sus compañeros.

En los últimos cinco años se han documentado nueve muertes laborales por golpes de calor y más de 600 bajas médicas relacionadas con temperaturas extremas, según el Ministerio de Trabajo. Solo entre mayo y julio de este año, el sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III ha atribuido 1.180 fallecimientos a las olas de calor, una cifra que representa un incremento del 1.300% respecto al mismo período del año pasado.

A pesar de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 4/2023, que establece medidas de prevención determinadas para proteger a los empleados en los episodios de altas temperaturas, la responsabilidad final recae en las propias empresas, que deciden si la jornada laboral continúa cuando no hay alerta meteorológica oficial. Así ocurrió en el caso de Montse Aguilar, obligada a empezar su turno a las 14:30 horas con 35ºC.

Alerta naranja o roja

Según la ley, si la alerta es naranja o roja se paraliza el servicio, dependiendo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sin embargo, esto no resulta suficiente, ya que los sectores más expuestos –como limpieza, construcción, agricultura, reparto y hostelería al aire libre– siguen enfrentando graves riesgos.

Elvira Gómez, trabajadora de limpieza viaria en Terrasa, se ha convertido en una de las voces más visibles de esta lucha. Ha conseguido reunir 66.000 firmas para exigir al Ministerio de Trabajo que se fije una temperatura máxima legal para trabajar al aire libre. "Hoy se cumplen 16 días desde que iniciamos esta protesta", explica en el programa En casa de Herrero, de esRadio. "Llevo años pensando en esto porque sufría muchísimo calor y mi empresa no hacía todo lo posible para protegernos".

La trabajadora relata que, junto a una compañera, comenzó a recoger firmas al descubrir que en España no existe una regulación clara sobre las temperaturas máximas que permiten continuar la actividad laboral en exteriores.

Una lucha sin respuesta

Elvira denuncia la falta de comprensión de algunas empresas ante el calor extremo: "Un jefe llegó a decirme, riéndose en mi cara, que no hacía tanto calor, que 35 grados no eran para tanto. Nos obligan a salir igual". Aunque en teoría se permiten pausas para hidratarse, señala que "cuanto más tiempo estás bajo el sol, más riesgo corres".

En su lucha, ha mantenido contacto con Ricardo Morón –Director de Coordinación Jurídica de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno–para trasladar sus peticiones. "No he propuesto una temperatura máxima concreta porque no tengo los conocimientos técnicos, pero cada comunidad tiene su propia realidad, con su grado de humedad y su sensación térmica. Es el Instituto de Seguridad quien debería determinar a partir de qué temperatura es peligroso trabajar", subraya.

A pesar de no contar todavía con respuestas claras, Elvira asegura que su objetivo es ser escuchada: "Me han dicho que se va a estudiar el tema y que se tendrá en cuenta si es peligroso o no trabajar a ciertas temperaturas. Pero todo debe pasar por muchas manos y no hay una fecha concreta. Mientras tanto, hay gente trabajando al sol".