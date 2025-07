Las grandes figuras del pasado como 'influencers' del presente: la IA reescribe la historia y comienza la confusión

El nivel de realismo que alcanzan las imágenes generadas con IA pone a prueba nuestra capacidad de discernir la realidad y los límites de la desinformación. En la actualidad cada hecho histórico que da lugar a debate, alerta a los aficionados a este tipo de ediciones a crear circunstancias derivadas con diferentes enfoques que resultan difíciles de identificar.

Desde Libertad Digital salimos a la calle para conocer cómo perciben los ciudadanos este tipo de imágenes y de qué manera contrastan la información. Mientras algunos las ven como una forma innovadora y atractiva de aprender —donde "todo vale"—, otros advierten del riesgo que suponen si no se enseñan adecuadamente tanto los beneficios como los peligros que conllevan.

La historia la reescriben los influencers del pasado

Pero no todo queda ahí, las redes han empezado a difundir imágenes sobre los episodios clave del pasado que han supuesto un punto de inflexión en la historia: descubrimientos, guerras o batallas. Lo que todo empezó como un ‘¿y si las grandes figuras de la historia hubieran grabado su hito con un móvil en directo?’ ha causado furor y toda una viralidad difícil de identificar.

Todos los videos difundidos a través de las redes sociales comienzan con un "youtuber" del siglo correspondiente informando sobre el momento histórico: desde la construcción de las pirámides de Guiza, el descubrimiento de América con Colón, una batalla con Napoleón, el hundimiento del Titanic al desembarco de Normandía. Totalmente adaptado al presente, el protagonista invita a suscribirse y dar like a su vídeo.

"No es real", aseguran la mayoría al ver las imágenes – subidas a TikTokt por el usuario @john.bli –, pero todos coinciden en un punto: "Se puede aprender mucho". Defienden que todo lo que sirva para ampliar conocimientos es positivo, venga de la inteligencia artificial o "de quien no tenga inteligencia de nada", siempre que la información se ofrezca desde una perspectiva objetiva y veraz.

"Las cosas nuevas pueden aportar una nueva visión", opinan, especialmente si se presentan de forma más atractiva y didáctica. Algunos lo comparan con métodos del pasado: "Igual que antes teníamos dibujos como Érase una vez..., ahora es mucho más fácil crear vídeos sobre cualquier tema que realmente enganchen".

Además, subrayan que el realismo de estas imágenes puede facilitar la inmersión en los contenidos: "Al parecer tan reales, te metes más en la historia, lo vives, lo entiendes mejor".

Los políticos también son utilizados para escenarios "imprevisibles" o "deseados"

Tras el caso de Cerdán, con las apariciones de Sánchez en ruedas de prensa y el Congreso, su negación a abandonar el Gobierno ha sido objeto de crítica. Lejos quedan las imágenes en otros lugares, con objetos o personas seleccionadas, ahora los videos sitúan al personaje con movimiento.

"No es real, son bulos", afirma una mujer convencida de que este tipo de imágenes no resultarían creíbles en su vida cotidiana.

Aun sabiendo que la escena no ha ocurrido y que no es cierta, otra vecina comenta al observarla: "Parece que se lo llevan a la cárcel". Lo dice entre risas, y añade en tono irónico: "Más de uno ya está en la cárcel... no me extrañaría que él también estuviera".

Sin embargo, los más jóvenes perciben esta situación como un posible problema de cara al futuro. "Si alguien busca información antigua y no conoce los memes, puede confundirse", advierten. Por ello, consideran fundamental una buena formación tanto en inteligencia artificial, para comprender sus beneficios y riesgos, como en historia contemporánea.

Los más pesimistas van un paso más allá y alertan: "Los estudiantes podrían llegar a dudar de la realidad, pueden pensar que en el colegio les enseñan una versión, pero que en realidad ocurrió otra".

La IA en la rutina

Muchos ciudadanos advierten que ya circulan vídeos en redes sociales que pueden generar confusión. "Muchas veces me la cuelan", reconocen.

Los más jóvenes aseguran que utilizan la inteligencia artificial con frecuencia en su día a día para hacer resúmenes, buscar información, corregir ejercicios o incluso crear horarios o escribir en código, en definitiva, para "optimizar el trabajo". "La veo útil si se usa bien" y "de manera inteligente", comentan, aunque insisten en la necesidad de evitar un uso irresponsable que pueda perjudicar a otras personas.

En cuanto al futuro, coinciden en que la inteligencia artificial puede ser una gran aliada para el aprendizaje, pero no debería sustituir profesiones ni perfiles humanos. "Puede ser una herramienta de ayuda, pero no un reemplazo", afirman.

"No está mal si es para una película, pero otra cosa es utilizarla para engañar", advierten. Por eso insisten en la importancia de distinguir este tipo de contenidos. Algunos aseguran que pueden reconocerlos por detalles en la imagen: "Aunque parezcan reales, tienen un aspecto como de dibujo o de gráficos generados", explican. "Se nota por los filtros, la edición o cómo flotan las personas, la gente aparece como muy maquillada".

Sin embargo, muchos coinciden en que en el futuro será más difícil distinguir lo real de lo generado, por lo que será esencial contar con formación adecuada para identificarlo: "Me preocupa".

¿Y tú? ¿Ves sencilla la forma de interpretar los vídeos e imágenes en las redes?