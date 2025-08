Una empleada de una residencia de mayores de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, ha sido despedida de forma fulminante tras la difusión en redes sociales de un vídeo hablando despectivamente de una de las ancianas a las que cuidaba.

En él, se ve y escucha a la auxiliar sanitaria, contratada para realizar una sustitución de verano, emitir palabras de "desprecio y desdén" hacia una persona mayor del centro residencial. "Me da tan mal rollo venir a darle de comer a esta mujer. Parece que sale de una peli de miedo, tía". "Quedarme con ella a solas, es que, me da un chungo. Está más muerta que viva. Me da mucho miedo de esta tía", son algunas de las frases del vídeo, que están reclamando no seguir difundiendo en las redes. El contenido apareció por primera vez en Tik Tok en un perfil que no es de la empleada.

En la residencia hay "conmoción e indignación" entre las trabajadoras. Mientras, la empleada ha sido denunciada ante la Guardia Civil por presuntas vejaciones. La dirección se ha puesto en contacto con la familia de la anciana y también ha emitido un comunicado al resto de las familias con residentes en este centro, en el que les comunican la decisión adoptada con la empleada, que estaba cubriendo las vacaciones de personal titular, "para que esta trabajadora no vuelva a pisar la residencia", señala dicho comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

También ha comunicado los hechos tanto al Ayuntamiento de Azuqueca como a la Consejería de Bienestar Social, asegurando que tienen todo su apoyo ante esta situación. "Todos los profesionales de la residencia estamos consternados por este hecho y agradecemos las muestras de apoyo que estamos recibiendo".

"Hemos intentado actuar con la máxima rapidez y transparencia", ha abundado fuentes de la dirección a Europa Press, entendiendo que una persona que habla así de un mayor no puede seguir trabajando en el centro. También han procedido a denunciar ante la Agencia de Protección de Datos la difusión que se está haciendo de la imagen de la residente por las redes, al considerar que se trata de una persona vulnerable, cuyos derechos deben preservarse.

Por su parte, el sector Sociosanitario de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha han presentado una denuncia contra la trabajadora. La responsable del sector Sociosanitario de UGT Servicios Públicos en Castilla-La Mancha, Esther Soto, ha calificado de "sinvergüenza" a esta joven. "No tiene ninguna justificación lo que ha hecho", ha señalado. "Me llevan los demonios. No hay derecho. Lo de esta señora no tiene nombre y espero que se le caiga el pelo. Es vergonzoso", ha abundado tras remarcar que las trabajadoras de las residencias "no son así".