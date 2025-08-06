La Guardia Civil ha detenido en Torre Pacheco (Murcia) a una mujer que presuntamente cometió diez robos con violencia e intimidación, además de hurtos y estafas. La sospechosa, que vivía de ‘okupa’ junto a personas vinculadas a la delincuencia, llegó a agredir a vecinos de avanzada edad con objetos contundentes para robar pequeñas cantidades de dinero y efectos personales.

Meses de investigación tras un aumento de robos

La investigación comenzó hace unos meses, cuando los agentes detectaron un repunte de robos en viviendas y vehículos del municipio, algunos de ellos con violencia contra personas mayores, lo que generó alarma social.

Tras inspecciones y vigilancias, los efectivos del Área de Investigación de la Guardia Civil identificaron a la mujer como la presunta autora de los hechos.

Durante los registros se recuperaron palos de golf, aparatos tecnológicos, bicicletas y un patinete eléctrico, ya devueltos a sus propietarios.

Robos con violencia a vecinos vulnerables

Según la Benemérita, la detenida cambió su forma de actuar y comenzó a emplear fuerza física y objetos contundentes o afilados contra vecinos con movilidad reducida.

En uno de los asaltos, entró en la casa de un octogenario con un destornillador e intentó arrebatarle cinco euros, llegando a lesionarlo a él y a una vecina que acudió a auxiliarlo.

En otro episodio, empujó a un hombre de más de 70 años cuando salía de su casa, haciéndolo caer entre dos vehículos y causándole heridas en manos, rostro y piernas, tras lo cual robó el dinero en metálico que llevaba.

Además, cuando encontraba tarjetas bancarias entre el botín, las utilizaba para realizar compras en comercios de la zona.

Localización y arresto

Tras reunir todos los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un dispositivo que permitió localizar y detener a la sospechosa, que no tenía arraigo en el municipio. La investigación sigue abierta para determinar si está relacionada con otros hechos similares en la zona.