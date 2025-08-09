En el año 1927, tiempos de Primo de Rivera, se creó El Machacante, la que se alza a día de hoy como la caseta más longeva de toda la Feria de Sevilla y que revalidará el título este año 2025. Tras haber vivido dos dictaduras, una república, una guerra civil y una transición, la caseta se mantiene casi un siglo después en tiempos de democracia en la calle Joselito el Gallo 26-28.

Su característica más identificatoria es que luce un gran machacante, que era como se conocía en el siglo pasado a las monedas de plata con la cara de Alfonso XIII. De hecho, de ahí proviene su nombre, ya que esa cantidad era la cuota anual que los socios debían pagar para afiliarse a la caseta allá por el año 1927. Sin embargo, no siempre fue conocida de esta manera, ya que, durante tiempos de la segunda República tuvieron que cambiar su nombre a "El sombrero de Copa".

Cientos de personajes históricos, modas y celebraciones han pasado por esta caseta durante más de nueve décadas, sin embargo, también tuvieron que pasar momentos difíciles. Durante la Feria de Abril del año 1964, se produjo un terrible incendio que prácticamente redujo a cenizas la caseta. No obstante, un antiguo socio llamado José Luis García reunió el valor suficiente para internarse entre las llamas y lograr rescatar la réplica de la moneda, que a día de hoy continúa siendo la insignia de la caseta.

Una caseta que ya es tradición

El sentimiento por esta caseta se ha trasladado generación a generación, de tatarabuelos a tataranietos. "Es ya una tradición, como el que los apunta al equipo de fútbol: nacen y los inscriben a El Machacante", afirmó Manuel Caballero, el presidente de esta caseta durante una entrevista en el año 2023.

La esencia de este llamativo lugar es su decoración clásica y tradicional, que facilita un viaje en el tiempo hacia tiempos antiguos, siempre recordados como más tranquilos y sencillos. Con sus consolas pintadas con pan de oro y sus impresionantes lámparas de bronce, se puede apreciar con gusto como la rica herencia cultural sevillana no ha desaparecido por completo.

Como todo en la vida, la gran mayoría de las casetas presentes en la Feria de Abril han ido evolucionando, dejando atrás la tradición; no obstante, El Machacante siempre ha sabido permanecer fiel a sus raíces. Parece inevitable que esta caseta alcance el siglo de historia y, quién sabe hasta cuándo continuará alargando su leyenda.