Huelga de Ryanair: fechas, aeropuertos implicados y posibles retrasos en los vuelos

A partir del viernes 15 de agosto comienza una huelga del personal de tierra en varias bases de Ryanair en España, lo que podría traducirse en retrasos en los vuelos, especialmente durante los momentos de mayor afluencia de viajeros. El sindicato UGT, que representa a los trabajadores de Azul Handling, ha convocado el paro para exigir mejoras laborales en esta empresa encargada de la asistencia en tierra en 12 de las principales bases españolas de la aerolínea irlandesa.

Los empleados de Azul Handling, la compañía subcontratada por Ryanair, son responsables de múltiples tareas esenciales en los aeropuertos: atención a pasajeros, manipulación de equipajes, operaciones en plataforma, remolque de aeronaves y gestión de incidencias relacionadas con el equipaje. Aunque su labor no implica directamente el pilotaje de aeronaves, sí es crucial para que las operaciones de vuelo se desarrollen con normalidad.

Calendario

La convocatoria comienza coincidiendo con el puente del 15 de agosto y se prolongará, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2025 si no se alcanza un acuerdo. Tras los primeros parones del 15, 16 y 17 de agosto, la huelga continuará cada miércoles, viernes, sábado y domingo. Estas fechas incluyen momentos críticos como el fin de semana del 30 y 31 de agosto, en pleno pico de tráfico aéreo por las vacaciones de verano.

En cuanto a los horarios, UGT ha informado que los paros se concentrarán en tres franjas:

De 5:00 a 9:00 horas. De 12:00 a 15:00 horas. Y de 21:00 a 23:59 horas.

Aeropuertos afectados

Los 12 aeropuertos afectados son aquellos donde Ryanair tiene una base fija y donde Azul Handling presta sus servicios: Valencia, Alicante, Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Ibiza, Palma de Mallorca, Girona, Tenerife Sur, Lanzarote y Santiago de Compostela.

Por el contrario, no se espera que la huelga tenga impacto en los aeropuertos donde la aerolínea opera sin una base fija: Almería, Asturias, Castellón, Fuerteventura, Gran Canaria, Menorca, Murcia, Reus, Santander, Tenerife Norte, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

¿Se cancelarán vuelos?

Desde Ryanair se ha intentado tranquilizar a los pasajeros. En un comunicado oficial, la aerolínea ha declarado: "No esperamos ninguna interrupción en nuestras operaciones como resultado de estas huelgas de asistencia de terceros en España". La compañía irlandesa descarta cancelaciones, aunque reconoce que podrían producirse demoras, especialmente durante las operaciones de embarque y desembarque, y en las horas más críticas del tráfico aéreo.

Si bien no se anticipan cancelaciones masivas, sí podrían producirse retrasos considerables. En ese caso, los viajeros deben conocer sus derechos. Si el retraso supera ciertas horas o si se pierde una conexión, pueden reclamar asistencia, comida, reembolso o incluso compensaciones económicas, según el Reglamento Europeo 261/2004.

Recomendaciones para los viajeros

Dado que los parones afectan directamente al servicio de asistencia en tierra, se aconseja: