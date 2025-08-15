Retrasos y cancelaciones: los aeropuertos de España y Europa que conviene evitar este verano

8 / 10

Aeropuerto de Palma de Mallorca

Por su parte, los aeropuertos españoles no se libran de tener una gran tasa de retrasos y cancelaciones en sus vuelos. El aeropuerto de Palma de Mallorca lidera el ranking nacional de incidencias, con 407 vuelos cancelados y 18.845 retrasos en el verano de 2024. Aunque en el primer semestre de 2025 descendió al cuarto puesto en cancelaciones con 113 vuelos anulados, mantuvo una presencia destacada en el apartado de retrasos, con 16.574 operaciones demoradas, solo por detrás de Madrid-Barajas y Barcelona. Su tasa de cancelaciones del 0,23% lo situó entre los aeropuertos con menor proporción de vuelos anulados en España, pese a su elevado volumen total de operaciones afectadas.