Retrasos y cancelaciones: los aeropuertos de España y Europa que conviene evitar este verano
El portal especializado en defensa de los derechos de los pasajeros aéreos Flightright ha publicado un análisis que señala los aeropuertos con mayores tasas de cancelaciones y retrasos, considerados los más problemáticos para los viajeros. El estudio, que abarca el verano de 2024 y el primer semestre de 2025, advierte que volar desde estas instalaciones aumenta el riesgo de sufrir cambios de última hora que pueden afectar a las vacaciones.
Aeropuerto Internacional de Frankfurt
El aeropuerto de Frankfurt encabezó la lista con 1.658 vuelos cancelados y 24.623 retrasos, lo que lo sitúa como el más problemático del verano de 2024. Su tasa de cancelaciones fue del 2,49%, la más alta del continente.
Aeropuerto de Londres-Heathrow
En segundo lugar, se encuentra uno de los aeropuertos de la capital de Inglaterra, Londres-Heathrow, que acumuló 954 cancelaciones y 29.527 retrasos. En el primer semestre de 2025, Heathrow lideró las cancelaciones con 1.596 vuelos anulados.
Aeropuerto de Múnich-Franz Josef Strauss
En el verano de 2024, el aeropuerto Múnich-Franz Josef Strauss registró 877 vuelos cancelados y 21.040 retrasos, alcanzando una tasa de cancelaciones del 2,02%, la segunda más alta de Europa en ese periodo. Su posición entre los aeropuertos con más incidencias se mantuvo en el primer semestre de 2025, cuando acumuló 1.002 cancelaciones, situándose como el tercer aeropuerto europeo con más vuelos anulados, solo por detrás de Heathrow y Ámsterdam.
Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol
En el verano de 2024, el aeropuerto Ámsterdam-Schiphol contabilizó 686 vuelos cancelados y 23.738 retrasos, situándose entre los cinco con más incidencias en Europa. Aunque su tasa de cancelaciones no fue de las más elevadas, el volumen de retrasos afectó de forma significativa a la operativa durante la temporada alta. En el primer semestre de 2025, Schiphol escaló posiciones en el ranking europeo de cancelaciones, con 1.499 vuelos anulados, lo que le situó en segundo lugar, solo por detrás de Heathrow.
Aeropuerto de París-Charles de Gaulle
El verano pasado, el aeropuerto París-Charles de Gaulle registró 609 vuelos cancelados y 25.957 retrasos, una cifra que lo colocó entre los cinco aeropuertos europeos con más incidencias en ese periodo. Aunque su tasa de cancelaciones no estuvo entre las más altas, el elevado número de retrasos afectó a decenas de miles de pasajeros, especialmente en conexiones internacionales.
Aeropuerto de Zúrich
Por otro lado, el aeropuerto de Zúrich aunque no destaca por su alta tasa de vuelos retrasados, si lo hace por su elevada tasa de cancelaciones, que alcanzó el 1,81%, situándose como la tercera más alta de Europa en ese período. Su proporción de cancelaciones respecto a las operaciones realizadas lo colocó en el grupo de aeropuertos con mayor riesgo de incidencia para los pasajeros.
Aeropuerto de Londres-Gatwick
La capital de Inglaterra se repite en esta lista esta vez con el aeropuerto de Londres-Gatwick, que registró una tasa de cancelaciones del 1,49%, lo que lo situó entre los cinco aeropuertos europeos con mayor proporción de vuelos anulados en ese periodo. Aunque el número total de cancelaciones no alcanzó las cifras de otros grandes aeropuertos, como Heathrow o Frankfurt, este porcentaje refleja un riesgo notable de incidencia para los pasajeros que operaron desde sus instalaciones durante la temporada alta.
Aeropuerto de Palma de Mallorca
Por su parte, los aeropuertos españoles no se libran de tener una gran tasa de retrasos y cancelaciones en sus vuelos. El aeropuerto de Palma de Mallorca lidera el ranking nacional de incidencias, con 407 vuelos cancelados y 18.845 retrasos en el verano de 2024. Aunque en el primer semestre de 2025 descendió al cuarto puesto en cancelaciones con 113 vuelos anulados, mantuvo una presencia destacada en el apartado de retrasos, con 16.574 operaciones demoradas, solo por detrás de Madrid-Barajas y Barcelona. Su tasa de cancelaciones del 0,23% lo situó entre los aeropuertos con menor proporción de vuelos anulados en España, pese a su elevado volumen total de operaciones afectadas.
Aeropuerto de Barcelona-El Prat
Después del aeropuerto de Palma de Mallorca, el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ocupó el segundo puesto en el ranking nacional de incidencias, con 360 vuelos cancelados y 16.965 retrasos. En el primer semestre de 2025, pasó a liderar la lista de cancelaciones en España con 342 vuelos anulados y una tasa del 0,42%, además de registrar 20.994 retrasos, el segundo mayor volumen del país tras Madrid-Barajas.
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol
Por último, el aeropuerto Málaga-Costa del Sol se situó en tercera posición a nivel nacional por número de incidencias, con 122 vuelos cancelados y 9.658 retrasos. En el primer semestre de 2025, registró 130 cancelaciones y una tasa del 0,33%, lo que lo mantuvo entre los aeropuertos españoles con mayor volumen de vuelos anulados. En cuanto a retrasos, acumuló 12.513 operaciones demoradas, el cuarto dato más alto del país.