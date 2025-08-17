Evita los malos olores que la basura desprende con estos trucos caseros

Una casa recogida y bien organizada puede generar sensación de paz y tranquilidad. Sin embargo, esa armonía puede verse afectada por culpa de los malos olores. En la actualidad, cada vez son más las casas que optan por diseños diáfanos que unen el salón y el comedor. Este estilo, estéticamente, puede generar sensación de amplitud, pero también puede provocar que los olores de la cocina se filtren al resto de la casa con mayor facilidad. Además, este problema se intensifica sobre todo ahora, en verano, con la llegada del calor.

Por lo general, la basura —con los restos de comida y similares— suele ser el causante principal. Y, aunque es inevitable generar desechos, es sumamente importante tratar de neutralizar el hedor de la basura, ya que puede ser causante de plagas —como las cucarachas— que a su vez, pone en peligro la salud y el bienestar de las personas. Para ello, existen varias formas de reducir o mejorar los olores —como situar el cubo en un lugar fresco y bien ventilado, limpiar y desinfectar con regularidad o utilizar productos que ayudan a mitigar el olor—.

Mantener cerrada la basura

A menudo se suele dejar la tapa de la basura sin cerrar porque puede resultar más cómodo y rápido a la hora de desechar cosas. No obstante, mantener abierto el cubo puede promover que los olores se dispersen por toda la casa. La ubicación del cubo también es un factor importante. La mejor opción en estos casos es colocarlo alejado de cualquier foco de calor, ya que las altas temperaturas favorecen la descomposición y potencian los malos olores.

👉🏻 Cubo de la basura con tapa en Amazon

Limpiar el cubo

La cocina, al estar repleta de alimentos y en continuo uso, se convierte siempre en la zona de la casa que más a menudo se limpia. Sin embargo, la mayoría de la gente tiende a olvidar desinfectar el cubo. Este error tan común, puede resolverse utilizando productos químicos que desinfecten en profundidad, o incluso con ingredientes naturales que tengan componentes que ayudan a mantener de forma correcta la higiene de la zona.

Insertar papel absorbente

Una forma práctica y eficaz de prevenir olores desagradables es colocar un material absorbente en la parte interna e inferior del cubo de basura. Este se encargará de absorber todos los posibles líquidos que desprendan los desechos o resto de comida—una causa común de malos olores—. Además, de este modo, se inhibe el crecimiento de bacterias y moho que se activan cuando estos fluidos se acumulan y se secan en el fondo del cubo.

Usar bicarbonato

El bicarbonato de sodio puede ser muy útil a la hora de refrescar y purificar el ambiente, gracias a su componentes y su capacidad para neutralizar olores y absorber compuestos volátiles. Este producto natural distribuido por diferentes zonas de la cocina, puede ayudar a mantener el espacio limpio y con una sensación de frescura continua.

👉🏻 Bicarbonato de sodio en Amazon

Aplicar aceite de árbol de té

El aceite esencial de árbol de té es una opción natural que sirve para mejorar la higiene en la cocina. Para aprovechar sus propiedades antibacterianas y antifúngicas, se debe diluir unas gotas en un vaso de agua y mojar una servilleta o trozo de papel absorbente en la mezcla. Este debe colocarse en el fondo del cubo de basura para ayudar a desinfectar y prevenir la formación de olores desagradables.

👉🏻 Aceite de árbol de té en Amazon

Utilizar vinagre y limón

Un remedio para contrarrestar el olor que deja en la cocina, ingredientes con aromas fuertes como el ajo, la cebolla o el pescado, puede ser calentar vinagre blanco en un recipiente cerrado. El vapor de la cocción del vinagre puede ayudar a disipar los olores más intensos. También puede servir dejar un cuenco con vinagre en el espacio mientras se cocina para mantener el ambiente más fresco.

En cuanto al limón, su aroma natural refresca el ambiente. Al igual que con el vinagre,si se hierven varias rodajas en agua, el vapor que este desprende puede actuar como purificador. Además, su jugo sirve para limpiar y perfumar superficies en una sola pasada.