Incendios forestales: qué hacer para reclamar indemnizaciones y ayudas, según la OCU

Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), advierte que, tras los recientes incendios, lo primero que deben saber los afectados es que "los incendios forestales no son un riesgo extraordinario. No entra el Consorcio de Compensación de Seguros. Y, por tanto, la indemnización de los siniestros dependerá exclusivamente del seguro contra incendios que tengamos contratado".

En España, apenas existen pólizas independientes de incendios, ya que suelen estar integradas en los seguros de hogar. García recomienda revisar la póliza cuanto antes: "Es muy importante, lo primero, buscar la póliza y ver cuál es la cobertura, porque es muy amplia y variable".

Algunas pólizas cubren solo la vivienda, otras incluyen continente y contenido, y las más completas también daños durante la extinción o compensación por alojamiento temporal.

Qué hacer si se tiene seguro

El portavoz de la OCU recuerda que el plazo legal para dar parte al seguro es de siete días, aunque "las compañías suelen ser flexibles, pero al consumidor le interesa hacerlo cuanto antes".

"A partir de que se dé conocimiento al seguro, lo que se llama el parte de siniestro, empiezan a correr los plazos, que son de treinta días para que se perite y se haga una propuesta provisional, y tres meses para la indemnización definitiva", explica.

Para acreditar los daños, García recomienda conservar pruebas: "En el continente valen fotografías, pero lo más delicado es acreditar el contenido. Por eso desde OCU recomendamos tener una ‘carpeta de emergencia’ con documentación y copia digital de lo más relevante".

Y si no se tiene seguro

Para quienes carecen de póliza, la opción pasa por las ayudas públicas: "Es muy importante la declaración de zona catastrófica, porque permitirá obtener compensaciones que mitiguen el perjuicio económico".

El problema, apunta, es la complejidad burocrática: "Desde OCU exigimos que se haga una ventanilla única en la administración local para gestionar las ayudas, como ya se vio con la DANA, donde hubo una ‘montaña de burocracia’ y desconocimiento de las ayudas disponibles".

Vehículos, negocios y ayudas complementarias

Los vehículos también están cubiertos, aunque con matices: si solo tienen seguro a terceros, el incendio no estaría incluido. En cambio, con pólizas más amplias sí se indemniza en función del valor del coche.

En el caso de negocios y explotaciones agrarias, García señala que funcionan de forma similar al seguro del hogar, con plazos idénticos, y que incluyen además el lucro cesante, es decir, las pérdidas de ingresos.

Respecto a las ayudas públicas, la OCU reclama rapidez y dotación presupuestaria real: "La declaración de zona catastrófica está vacía si detrás no hay ayudas suficientes. Ojalá que en este caso no se repita lo que hemos visto en tragedias recientes como la DANA, donde los afectados se quejan de que las ayudas todavía no han llegado".