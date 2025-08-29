Los volcanes de mantillo: qué son y por qué se debe evitar su uso en la jardinería

La estética del jardín ha cobrado una relevancia notable en los últimos años, convirtiéndose en un reflejo del estilo y la personalidad de cada hogar. Más allá de su función ornamental, los espacios verdes bien cuidados ofrecen armonía visual y contribuyen a crear entornos relajantes y equilibrados. Las nuevas tendencias apuntan hacia diseños más sostenibles y naturales —lejos de las estructuras rígidas— que integran elementos propios del paisaje local.

Las plantas y flores juegan un papel fundamental en este tipo de composiciones, ya que aportan textura, color y vida al conjunto. Desde especies autóctonas hasta variedades exóticas —cada vez más valoradas por su resistencia y bajo mantenimiento—, la elección vegetal se vuelve crucial para lograr un jardín funcional y estéticamente atractivo.

Sin embargo, ciertas prácticas recientes en busca de jardines perfectos —como los populares volcanes de mantillo— pueden afectar negativamente la salud de las plantas y comprometer el equilibrio natural del entorno. Una de las más extendidas es la formación del llamado volcán de mantillo, una técnica que, pese a su apariencia ordenada, puede resultar perjudicial para árboles y arbustos.

Qué es un volcán de mantillo y por qué es perjudicial

Los volcanes de mantillo son montículos de corteza o materia orgánica que se acumulan alrededor del tronco de los árboles y arbustos, formando una especie de cono o montaña. Esta técnica, aunque se ha vuelto popular por motivos estéticos, no es recomendada por los expertos en botánica, quienes alertan sobre los riesgos que implica para la salud vegetal. Al cubrir la base del tronco, se dificulta la correcta ventilación y se retiene una humedad excesiva —condiciones ideales para la aparición de hongos y plagas—. Además, se debilita el sistema radicular superficial, haciendo que la planta dependa de raíces más profundas.

Para mantener un jardín saludable y visualmente armonioso, las plantas necesitan un entorno que respete sus requerimientos naturales. Se debe evitar la acumulación innecesaria de mantillo en el cuello del tronco y favorecer su distribución uniforme alrededor del sistema radicular.

También se debe podar con regularidad y garantizar una buena circulación del aire en la zona baja de las especies vegetales. Los expertos en botánica coinciden en que un jardín estéticamente atractivo no debe comprometer la integridad de sus elementos vivos. Un diseño bien pensado armoniza belleza y salud sin recurrir a prácticas perjudiciales.

Alternativas

Como alternativa a los volcanes de mantillo, los expertos en botánica recomiendan aplicar una capa uniforme de mantillo orgánico —de entre cinco y ocho centímetros— distribuida alrededor del árbol, dejando un espacio libre en la base del tronco. Esta práctica permite conservar la humedad del suelo, regular la temperatura y prevenir el crecimiento de malas hierbas, sin afectar la oxigenación ni favorecer enfermedades. Además, se facilita la absorción de nutrientes y se mejora la estructura del sustrato con el tiempo.

Otra opción cada vez más valorada es el uso de cubiertas vegetales bajas, como tapizantes o plantas rastreras, que protegen el suelo y aportan un efecto estético natural sin recurrir a acumulaciones artificiales. Estas especies —además de ser visualmente atractivas— permiten una mejor integración ecológica y reducen la erosión. En todo caso, se debe planificar el diseño del jardín teniendo en cuenta las necesidades reales de las plantas y no únicamente criterios decorativos.