Cómo podar un poto muy largo y multiplicarlo gratis con un truco casero

El poto, conocido científicamente como Epipremnum aureum, es una de las plantas más comunes en los hogares por su resistencia y su valor ornamental. Sin embargo, cuando sus tallos crecen sin control, puede perder frondosidad y presentar un aspecto descuidado. La poda regular no solo corrige este problema, sino que también permite multiplicar la planta de forma sencilla.

El creador de contenido, Álvaro Pedrera, ha compartido un vídeo a través de su cuenta de Tiktok @Ypikue —con más de 130.000 seguidores—, una forma ingeniosa de aprovechar la época de poda de un poto para multiplicarlo sin ningún coste adicional. El influencer ha explicado cómo, con tan solo un ingrediente, se puede realizar este fácil y eficaz truco.

Cómo podarlo y obtener nuevas plantas

La propuesta de Álvaro Pedrera, conocido en redes sociales por divulgar cuidados de plantas, es aprovechar la poda para propagar el poto sin necesidad de comprar nuevas macetas. El procedimiento es sencillo:

Cortar los tallos entre nudos, dividiéndolos en segmentos de dos o tres nudos. Retirar las hojas inferiores de cada esqueje, dejando solo la hoja superior. Colocar los esquejes en un recipiente con agua limpia, añadiendo una gota de agua oxigenada para estimular el enraizamiento. Esperar entre tres a cuatro semanas a que los esquejes desarrollarán raíces y estarán listos para plantarse.

Una vez enraizados, pueden trasplantarse a la misma maceta del poto original para aumentar su densidad o colocarse en macetas nuevas para conseguir plantas adicionales, sin coste.

@ypikue 🌱🌱 Multiplica tu pothos x1000 🌱🌱 Si tienes un pothos tan largo que ya no sabes qué hacer con él… No lo dejes arrastrar por el suelo. Pódalo ✂️ ✅ Así crecerá más frondoso… ✅ Y además puedes conseguir un montón de plantas nuevas. ⬇️ Te explico cómo. PASO 1️⃣: 👉 Corta los tallos entre nudos. 👉 Y prepara esquejes de 2 o 3 nudos cada uno. PASO 2️⃣: 👉 Quita las hojas de abajo. 👉 Y deja solo la de arriba. PASO 3️⃣: 👉Pon agua limpia en un bote, una gota de agua oxigenada como enraizante… y al agua. ⚠️ No eches más de una gota. Y LISTO ✅ : 👉 En 3 o 4 semanas… tendrán raíces. 👉 Y en poco tiempo, pothos nuevos sin gastar un euro. Y si quieres aprender más sobre plantas, sígueme 💚 #pothos #esquejes #planttips #plantcare #plantasdecasa #plantasdeinterior #plantslovers #ypikue ♬ sonido original - Ypikue

Problemas de un poto con ramas muy largas

Aunque se trata de una planta trepadora o colgante por naturaleza, un poto con tallos excesivamente largos tiende a perder hojas en la parte media, lo que le da un aspecto desgarbado y menos decorativo. Además, el crecimiento prolongado sin poda concentra la energía en las puntas, debilitando el conjunto de la planta.

Según expertos en botánica, una poda adecuada estimula el desarrollo de brotes nuevos, mantiene la planta más compacta y refuerza su vitalidad. Para ello, se recomienda no cortar más de una cuarta parte del total de la planta y hacerlo siempre por encima de un nudo, es decir, la zona del tallo donde se originan hojas o raíces aéreas.

Otros cuidados imprescindibles

Además de la poda, el entorno de cultivo influye directamente en la salud y apariencia del poto. Esta planta necesita luz abundante pero indirecta, riego moderado y un sustrato bien drenado para evitar el exceso de humedad. En caso de querer que trepe, se puede añadir un tutor vertical que favorece el desarrollo de hojas más grandes y vigorosas.

El poto también responde bien a un abonado equilibrado durante los meses de crecimiento activo, aunque no es indispensable para su supervivencia. Su resistencia lo convierte en una planta ideal tanto para personas con experiencia en jardinería como para quienes se inician en el cuidado de plantas de interior.