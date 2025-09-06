Cotillear con tu pareja podría ser la clave para una relación más feliz, según un estudio

Un estudio de la Universidad de California en Riverside ha revelado que las parejas que cotillean entre sí disfrutan de una relación más fuerte y son más felices, lo que cuestiona la idea de que el chisme siempre es algo negativo.

La investigación, publicada en la revista Journal of Social and Personal Relationships, analizó las conversaciones cotidianas de 76 parejas heterosexuales y homosexuales para medir el tiempo que dedicaban a hablar de terceros. De media, los participantes pasaban unos 38 minutos diarios cotilleando, de los cuales casi 30 minutos lo hacían con su pareja.

Cotillear como vínculo emocional

Los autores señalan que el cotilleo no solo entretiene, sino que actúa como una forma de reforzar la conexión emocional. "Chismorrear negativamente con la pareja romántica al volver a casa de una fiesta podría indicar que el vínculo de la pareja es más fuerte que con sus amigos en la fiesta, mientras que chismorrear positivamente podría prolongar las experiencias divertidas", explican los investigadores.

Según el estudio, este hábito refuerza la percepción de que ambos miembros de la pareja están "en el mismo equipo", lo que mejora la confianza, la complicidad y la satisfacción general en la relación.

Resultados destacados del estudio

Las parejas de mujeres fueron las que más cotilleaban.

Las parejas del mismo sexo reportaron niveles de felicidad más altos que las heterosexuales.

Solo una de las 76 parejas no practicaba el chisme en absoluto.

Además, el trabajo apunta que el cotilleo puede funcionar como una herramienta de regulación social, ayudando a establecer normas compartidas y comportamientos que fomentan la armonía en la pareja.

Continuación de una línea de investigación

Este estudio da continuidad a otro publicado en 2019 que desmontaba mitos comunes sobre los chismes, como que las mujeres cotillean más que los hombres o que las personas con menos ingresos lo hacen más que las adineradas.

Los resultados refuerzan la idea de que el cotilleo, lejos de ser siempre un hábito negativo, puede convertirse en un aliado inesperado para la estabilidad y la felicidad de las parejas.