Carlo Acutis, el 'influencer' de Dios, nuevo santo millennial de la Iglesia católica

Este domingo 7 de septiembre, miles de fieles se concentrarán en la Plaza de San Pedro para un acontecimiento sin precedentes: la canonización de Carlo Acutis, el primer santo de la Iglesia Católica criado en el siglo XXI, en la era de internet, lo que lo convierte en una figura de especial interés para la Iglesia y su esfuerzo por acercar la fe a los jóvenes.

Carlo Acutis, nacido en Londres en 1991, pero criado en Milán, demostró desde pequeño una profunda sensibilidad social y espiritual, a pesar de que sus padres no eran practicantes. Desde muy joven aprendió a programar y diseñó una web para su escuela y su parroquia, donde acudía a misa diariamente, e incluso creó un portal para difundir la fe en el que se documentan milagros. Debido a su pasión por la evangelización digital, muchos lo consideran "el santo patrón de Internet", aunque el patrón oficial de la red es San Isidoro de Sevilla.

En su tiempo libre, Acutis ayudaba a los más necesitados siendo voluntario en comedores sociales o llevando sacos de dormir a personas sin hogar. También se dedicaba a dar clases de catequesis en su parroquia a los más pequeños y cuando hablaba de algún santo les decía: "Recordad que vosotros podéis serlo".

La hospitalización

En octubre de 2006, lo que parecía una simple gripe se convirtió en una hospitalización inmediata con un grave diagnóstico: leucemia mieloide aguda M3, la más agresiva.

En una entrevista a Il Corriere della Sera su madre, Antonia, contó que Carlo fue informado de su diagnóstico por los hematólogos: "Él reaccionó con dulzura y comentó: el Señor me ha dado un bonito toque de atención".

Fue trasladado al hospital San Gerardo de Monza donde nada más llegar, sacudió la cabeza: "No saldré vivo de aquí", dijo. Murió tres días después, el 12 de octubre. Por deseo propio fue enterrado en la Iglesia de Santa María la Mayor de Asís. Su cuerpo reposa vestido con una sudadera, vaqueros y unas zapatillas deportivas.

Antes de fallecer, Carlo comentó a su madre, cuando no tenía esperanzas de recuperación: "Te daré muchas señales y seguirás siendo madre". Cuatro años después de perder a Carlo, Antonia Salzano tuvo mellizos a los 44 años, Michele y Francesca.

El camino hacia la canonización de Carlo Acutis

Carlo Acutis solo vivió 15 años, pero su testimonio ha calado en muchísimos jóvenes gracias a sus mensajes en los que situaba en el centro de su vida en la Eucaristía que llamaba "mi autopista hacia el Cielo". Suya es la frase: "Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias".

Acutis se convertirá en el primer santo millennial, un "ciberapóstol" cercano a los intereses de muchos jóvenes ya que jugaba al fútbol y adoraba jugar a la PlayStation. Pero, ¿cuál ha sido el camino que ha tenido que recorrer hasta ser reconocido como santo por la Iglesia católica?

Para ser canonizado, una persona tiene que ser beato y ser el intermediario de dos milagros. Quién se encarga de esta misión es el Dicasterio para las Causas de los Santos, que funciona desde 1588 y cuya misión es la investigación sobre si un candidato a santo tuvo una vida espiritual ejemplar en vida y ha demostrado ser de ayuda a los fieles tras su muerte.

Los milagros

Carlo Acutis será santo gracias a dos milagros certificados por el Dicasterio. El primero, documentado en Brasil en 2019, es el caso de un caso de un niño de tres años que, en 2013, se curó de una enfermedad del páncreas que le impedía ingerir alimentos sólidos. Tras besar una reliquia de Acutis y pedirle ayuda mediante la oración, pudo comer sin devolver. Cuando sus padres le llevaron al hospital, los médicos reconocieron que no encontraban una explicación posible. Se calcula que existen unas 2000 reliquias que han viajado a numerosos países.

El segundo milagro fue aceptado el pasado mes de mayo. Se trata de la curación de una mujer costarricense que acudió en 2022 a la tumba de Acutis para pedir por su hija, que había sufrido un accidente de bicicleta en Florencia, por la que tuvieron que practicarle una craneotomía y cuyo pronóstico era muy grave. Poco después, la madre recibió una llamada del hospital por la que su hija había empezado a respirar sin ayuda artificial y días después, la hemorragia había desaparecido. Una vez analizados los informes médicos, el papa Francisco anunció la convocatoria para aprobar la canonización de Acutis. Una noticia que ocasionó que en sólo mes acudieran más de 30.000 visitantes a su tumba.

Cómo será la ceremonia de canonización

Francisco modificó el rito de canonización de Benedicto XVI por el que el rito se desarrolla antes del acto penitencial dentro de la Misa. Después del saludo inicial y entonarse el himno ‘Veni Creator Spiritus’ el postulador de la causa de canonización y el Cardenal Prefecto de la Congregación para la Causas de los Santos pedirán al Santo Padre que canonice al beato Acutis y leerá su biografía.

A su conclusión, el papa invitará a todos a orar. Se entornarán las letanías de los santos, que concluirán con una oración. Después, León XIV pronunciará la fórmula de canonización y se entonará el ‘Iubilate Deo’ mientras algunas personas llevan reliquias del nuevo santo y las ponen en una peana colocada junto al altar, donde un diácono las inciensa.

Después el cardenal Prefecto agradecerá al papa la canonización en nombre de la Iglesia, y pedirá que disponga la redacción de las Letras Apostólicas de la Canonización realizada, a lo que el Santo Padre responderá: "Lo ordeno".

Esta será la primera canonización de León XIV. Su antecesor, el papa Francisco canonizó a 942 personas; Benedicto XVI a 45 y San Juan Pablo II, a 483 personas.

