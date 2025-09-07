La luna es ese fenómeno que a todos fascina, algo tiene que te atrapa… Agosto terminó dejando una superluna negra y septiembre comienza con la luna llena de la cosecha que llegará el primer domingo del mes, el 7 de septiembre. Esta será la última luna llena del verano.

Pero no solo eso sino que en septiembre habrá un eclipse total de Luna coincidiendo con la luna llena... un fenómeno astronómico que teñirá el cielo de tonos rojizos y que se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Por tanto, en septiembre también estará lo que se conoce como Luna de Sangre.

¿Por qué se conoce como Luna de Sangre? Porque, durante este evento astronómico, la luz solar, al atravesar la atmósfera terrestre, se dispersa y las longitudes de onda rojas logran llegar hasta la Luna, generando ese tono rojizo.

Como se ha comentado, la próxima Luna de Sangre será visible en la noche del 7 de septiembre de 2025. Este eclipse lunar total coincide con la Luna Llena de septiembre, conocida también como Luna de la cosecha. Pero tampoco hay que pasar por alto que la última Luna de Sangre de este ciclo ocurrió en marzo de 2025.

Por qué es la Luna de la Cosecha

A la Luna llena de septiembre se le llama Luna de la Cosecha, nombre puesto por los nativos americanos, al coincidir con la época de recoger maíz y otros cultivos, y los agricultores aprovechaban la luz de la Luna para seguir trabajando en el campo por la noche.

Generalmente, el origen de las denominaciones populares de las lunas llenas se atribuye a los nativos americanos, quienes durante siglos bautizaron los plenilunios para evocar un hecho importante relacionado con la agricultura o la naturaleza que coincidía cada mes.

De hecho, ya a principios del siglo XIX, la publicación estadounidense Farmer's Almanac, especializada en predicciones meteorológicas para agricultores y ganaderos, incorporó las denominaciones tribales en su calendario lunar. Como el almanaque era todo un éxito de ventas, los nombres de las lunas llenas se popularizaron en poco tiempo.

Eclipse total de luna en septiembre de 2025

Como decimos, la Luna llena se produciría el próximo domingo 7 de septiembre, coincidiendo con el esperado eclipse total de Luna, que se espera para esa misma noche.

Este fenómeno se podrá observar de manera óptima desde gran parte del mundo, incluyendo España, a excepción de en las zonas más occidentales de Galicia y en las Islas Canarias, donde la salida de la Luna podría dificultar la visibilidad.

Fases de la Luna en septiembre de 2025