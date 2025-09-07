Ser barista, la profesión en auge: salarios de hasta 25.000 euros

Las ofertas de empleo para baristas han crecido de manera exponencial en los últimos años en España, impulsadas por la apertura de cafés de especialidad en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Bilbao. Sin embargo, los puestos ofertados no consiguen cubrirse debido al volumen de vacantes y a la falta de personal cualificado.

Según datos del Grupo Adecco, los baristas pueden alcanzar salarios de hasta 25.000 euros anuales, cifra que se incrementa con la experiencia y el dominio de idiomas. "El mercado está creciendo tanto y tan rápido que no se encuentra suficiente personal", explica Amilka Lee, formador de la Asociación de Cafés de Especialidad.

Formación especializada y mejores condiciones laborales

El atractivo de esta profesión va más allá del salario. A diferencia de la hostelería tradicional, los horarios suelen ser más compatibles con la vida personal, lo que ha despertado un interés creciente en formarse. Escuelas como La Escuela de Baristas, creada en 2014, forman cada año a unos 100 alumnos, muchos de los cuales acaban trabajando en países como Australia o Nueva Zelanda, considerados las "cunas" del café de especialidad.

Cafeterías como Hola Coffee, pionera en Madrid, han apostado además por la formación interna para cubrir sus propias necesidades de personal. Sus cursos intensivos, como el barista bootcamp, suelen colgar el cartel de completo con meses de antelación.

Un futuro prometedor para los amantes del café

Para los profesionales del sector, el auge de los cafés de especialidad apenas acaba de empezar. "Toda la gente que formamos ya está colocada", subraya Lee, mientras que baristas como Gwen Guadarrama destacan la necesidad de disciplina y constancia: "Mientras más avanzas, más hay por descubrir".