Las fiestas de Moncada (Valencia) han terminado en una pelea durante la verbena en la que se ha visto involucrado el concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas de Moncada, Martín Pérez (PSOE). De hecho, diferentes testigos aseguran que Martín Pérez saltó desde el escenario y que, entre los abucheos, con insultos a Pedro Sánchez, respondió con un corte de mangas.

El propio edil habló con Levante-EMV tras lo ocurrido y aseguró que se lanzó desde el escenario para "poner fin a una pelea que se ha había originado entre jóvenes" en una jornada que se celebraba la tradicional Noche del Embutido. Pero no solo eso sino que Martín Pérez también dijo que "no me gusta que las fiestas del pueblo sirvan para este tipo de cosas". Según el edil, no hubo heridos ni detenidos por parte de la Policía Local.

Los vídeos muestran que lo que dice el edil socialista no coincide del todo con la verdad. El motivo es que en el vídeo puede verse cómo antes de saltar desde el escenario hace un corte de mangas a un grupo de jóvenes que le llaman "rojo" y que luego corean "Pedro Sánchez, hijo de puta". En ese momento es cuando se lanza para ir directamente contra ellos. Según él mismo dice, se resbaló. "Es en ese instante cuando me resbalo y los jóvenes me cogieron", dice en una versión que difiere de la que dan los testigos presenciales.

Pero no solo queda confirmado lo del corte de mangas con un vídeo sino que además, diferentes testigos presenciales aseguran que no había ninguna pelea entre el público en el momento en el que se desencadenaron los hechos, únicamente cánticos contra el Presidente del Gobierno. De hecho, por su fuera poco, tal como relatan estas fuentes, la pelea se inicia cuando el concejal salta en actitud agresiva del escenario. Los jóvenes, según cuenta Martín Pérez Aranda a 'Levante-EMV', no solo cantaron contra Sánchez sino que también corearon 'Mazón, dimisión'.

Un concejal socialista de Moncada se enzarza en una pelea por insultos contra Pedro Sánchez durante una verbena. Martín Pérez, edil de Seguridad Ciudadana y marido de la alcaldesa, saltó desde el escenario para "poner fin a una reyerta" en la tradicional Noche del Embutido. pic.twitter.com/92F7Wg7okG — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) September 7, 2025

La excusa del concejal

Martín Pérez ha apelado a su "experiencia como protección civil en grandes eventos como el Medusa Sunbeach para poner fin en las peleas". De hecho, según el concejal socialista, antes de los hechos mostrados en vídeo,"varios de estos jóvenes se subieron al escenario y tuvimos que echarlos". Estos mismos jóvenes, según relata el edil, corearon esa noche "Pedro Sánchez, hijo de puta" y "Mazón, dimisión".

También aclara que no hubo ningún herido ni tampoco ningún identificado por parte de la Policía Local de Moncada y solamente tuvo que ser atendido él mismo en la ambulancia a causa de los "raspones en las rodillas debido a la caída del escenario".

Recordemos que no es la primera vez que el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Moncada se ve envuelto por la polémica. De hecho, en mayo del año pasado, Martín Pérez Aranda fue agredido y sufrió contusiones en las extremidades y en la cabeza por retirar panfletos ofensivos contra el PSOE de Moncada. Además, en 2022, también puso una denuncia contra un vecino de Moncada tras agredirle y amenazarle durante varias ocasiones en los últimos años.

Reacciones del resto de partidos

Como era de esperar, las reacciones de sus rivales políticos no han tardado en llegar y, desde el PP de Moncada reclama su "dimisión inmediata" al considerar que "no puede continuar ni un día más como concejal" porque "el vídeo habla por sí solo". En un comunicado, los populares califican los gestos del edil "cortes de manga a los jóvenes que se encontraban bajo el escenario y una agresión que no puede quedar impune", de "bochorno y vergüenza" para el municipio.

Desde Vox, su portavoz, Elena Carrasco, ha condenado la actitud del concejal socialista en las fiestas. Desde el partido condenan "con rotundidad" el "grave" episodio y sostiene que "este tipo de actitudes son inaceptables y representan una amenaza directa a los valores de la libertad de expresión". Remata hablando de la violencia de personajes públicos: "es intolerable que un representante público recurra a la violencia", por lo que también pide su dimisión.