Japón alcanza casi los cien mil centenarios y bate un nuevo récord de longevidad

Japón ha alcanzado un nuevo récord histórico de longevidad al registrar 99.763 personas centenarias, según informó el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, en vísperas del Día del Respeto a los Mayores. La cifra supone un incremento de 4.644 individuos respecto al año pasado y mantiene una tendencia al alza ininterrumpida durante los últimos 55 años.

Del total de centenarios registrados en el archipiélago, 87.784 son mujeres, lo que equivale al 88% del conjunto, frente a los 11.979 hombres contabilizados. Esta diferencia se refleja también en los casos de mayor edad.

La persona más longeva de Japón es Shigeko Kagawa, de 114 años, residente en la ciudad de Yamatokoriyama, en la prefectura de Nara. Según los registros del Gerontology Research Group, ocupa el sexto puesto en la lista mundial de supercentenarios. El hombre de mayor edad es Kiyotaka Mizuno, de 111 años, residente en la ciudad de Iwata, prefectura de Shizuoka.

Distribución territorial de los centenarios

El país registra un promedio de 80,58 centenarios por cada 100.000 habitantes. La prefectura con mayor proporción es Shimane, situada en el oeste de Japón, donde se alcanzan los 168,69 centenarios por cada 100.000 residentes. Este patrón refleja diferencias regionales en factores como la dieta, el acceso a la atención sanitaria y las condiciones de vida, aunque los datos oficiales no profundizan en las causas.

El conteo de centenarios comenzó en 1963, cuando se registraron 153 personas con más de 100 años en todo el país. En 1981 se superó el millar, y en 1998 se rebasaron los 10.000. El fuerte crecimiento en las últimas décadas se vincula, de acuerdo con las autoridades, al desarrollo de tratamientos médicos y tecnologías sanitarias que han favorecido un incremento sostenido de la longevidad.

Según datos del Ministerio de Salud, la esperanza de vida en Japón es de 87,13 años para las mujeres y de 81,09 años para los hombres. Estas cifras sitúan al país entre los primeros del mundo en longevidad y explican la tendencia ascendente del número de centenarios, que continúa ampliándose año tras año.