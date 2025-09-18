Volver a la rutina es un reto para los españoles, que ven en el delivery una forma de simplificar su día a día

La vuelta a la rutina sigue siendo un desafío para muchas familias y profesionales. La mezcla de estrés por el regreso al trabajo, las obligaciones familiares y los reencuentros tras las vacaciones convierte el inicio del curso en una época difícil. Sin embargo, según una reciente encuesta realizada por IPSOS para Just Eat, la solución para muchos pasa por la comodidad del delivery, que se ha convertido en un aliado indispensable para sobrellevar esta temporada.

La encuesta revela que casi el 40% de los españoles reconoce que recurrir al servicio de delivery es clave para afrontar la vuelta a la rutina sin tanto estrés. Tras las vacaciones, más de la mitad de los usuarios utiliza plataformas como Just Eat para hacer la compra semanal y llenar la nevera, lo que les permite ganar tiempo para las actividades importantes de su día a día. Con la inmediatez de la entrega a domicilio, olvidarse de la compra y las prisas por preparar las comidas se ha convertido en una realidad accesible para muchos.

Además de la conveniencia, los españoles están tomando decisiones más conscientes en cuanto a su salud y bienestar, con cerca del 30% de los encuestados priorizando la nutrición a la hora de elegir qué pedir a domicilio. Esta tendencia se ve especialmente reflejada entre los mayores de 55 años, quienes han incorporado el delivery como una forma práctica de comer sano sin renunciar a la comodidad. El delivery ya no es solo una opción para los momentos de pereza, sino parte de un estilo de vida equilibrado.

Just Eat, plataforma pionera en delivery en España, responde a esta nueva demanda ofreciendo una amplia gama de opciones para todos los gustos y necesidades. Desde menús saludables hasta platos de temporada, la plataforma permite a sus usuarios elegir entre diversas opciones que van desde lo más saludable hasta los caprichos ocasionales. Además, la oferta de supermercados como Dia, Condis o Tu Súper dentro de la aplicación facilita aún más la vida cotidiana, permitiendo hacer la compra semanal, reponer productos de oficina con Carlin, o incluso comprar productos para mascotas a través de GUAW.

En definitiva, el regreso a la rutina no tiene por qué ser sinónimo de estrés ni de renunciar a la comodidad. Así el delivery se posiciona como un aliado clave para simplificar la vida diaria de los españoles en este inicio de curso, al tiempo que fomenta ya un estilo de vida propio.