La Fundación Juegaterapia presenta su nuevo Baby Pelón junto a Ana Mena y la pequeña Arianny

Desde 2010, la Fundación Juegaterapia trabaja con un objetivo claro: mejorar la vida de los niños y niñas enfermos de cáncer a través del juego. Bajo el lema "La quimio jugando se pasa volando", la organización transforma los entornos hospitalarios en espacios más amables y estimulantes para quienes pasan largas temporadas ingresados.

Los Baby Pelones, muñecos solidarios sin pelo que rinden homenaje a los niños y niñas que luchan contra el cáncer, se han convertido en un símbolo de esperanza y alegría. Con cada nueva edición, la Fundación continúa apoyando proyectos de humanización en hospitales y fomenta la sonrisa de los pequeños pacientes.

En esta ocasión, la Fundación presenta el Baby Pelón nº41, diseñado por la cantante y actriz Ana Mena junto a Arianny, una pequeña en tratamiento oncológico que ha prestado su imagen para esta edición. Su alegría, energía y talento representan el verdadero espíritu de los Baby Pelones. Este Baby Pelón incluye un pañuelo con la frase "Lo mejor está por llegar", un mensaje que da sentido a la labor de la Fundación y simboliza la esperanza que se quiere transmitir a todos los niños hospitalizados y sus familias.

"Me hace mucha ilusión compartir este Baby Pelón con Arianny. Ella es pura energía y talento, y juntas hemos creado un diseño que transmite luz y esperanza", declaró Ana Mena durante la presentación. Arianny, emocionada, añadió: "Me encantó dibujar mi Baby Pelón con Ana. Quiero que todos los niños se sientan felices y acompañados cuando jueguen con él".

Con esta nueva edición, la colección alcanza los 41 modelos únicos, creados en colaboración con celebridades y niños y niñas que afrontan la enfermedad. Ellos aportan su creatividad y entusiasmo para diseñar junto a los artistas los pañuelos de cada Baby Pelón, que en esta edición incluye la frase de Ana Mena, "Lo mejor está por llegar", escrita en el pañuelo. Los dibujos de diamantes que lo acompañan simbolizan pureza y perfección, convirtiéndose en un emblema de amor y compromiso.

Los fondos recaudados con esta edición se destinarán a proyectos de humanización de la Fundación Juegaterapia, que hasta ahora ha desarrollado 56 proyectos en 14 hospitales de toda España, transformando los centros sanitarios en espacios más amables, estimulantes y llenos de vida. El Baby Pelón de Ana Mena y Arianny ya está disponible a la venta en la tienda online de la Fundación Juegaterapia y en los puntos de venta habituales.