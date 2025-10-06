Cada mes, la luna llena es uno de los fenómenos astronómicos más esperados por todo el mundo. La de octubre es la primera del otoño y será realmente especial. Recordemos que, mucho antes de que existieran los relojes modernos, los agricultores de Norteamérica habían desarrollado su propio calendario basado en los ciclos lunares. Cuando la observaban llena sabían que correspondía a una época del año.

Este octubre 2025, la luna llena tendrá lugar la noche del lunes al martes 6 de octubre. A nadie se le escapa que, de manera habitual sólo hay una luna llena al mes porque el único satélite natural de la Tierra emplea aproximadamente 29 días y medio en completar el ciclo de las cuatro fases principales: Luna Llena, Cuarto Menguante, Luna Nueva y Cuarto Creciente.

¿Cuándo tendrá lugar la luna llena de octubre?

Según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, la fase de luna llena está prevista a las 05:57 del 7 de octubre. Aunque ese momento concreto es el de mayor plenitud, el satélite natural se mostrará prácticamente lleno durante toda la noche del 6 al 7 de octubre, lo que facilitará su observación desde cualquier punto de España, siempre que la meteorología acompañe.

Nombre de la luna llena de octubre

El nombre luna del Cazador tiene orígenes en The Old Farmer's Almanac, donde se registran las denominaciones populares otorgadas por las civilizaciones norteamericanas y europeas a las lunas llenas mensuales.

La luna de la Cosecha es la más cercana al equinoccio de otoño y puede ser la de septiembre o la de octubre, este 2025 la de la Cosecha fue la luna llena de septiembre. Por tanto, la que llega ahora en octubre es la del Cazador. El motivo es que la luna del Cazador es la primera luna llena que sigue a la luna de la Cosecha. Esto significa que puede tener lugar en octubre o noviembre.

¿Por qué se conoce como ‘luna del Cazador’? El nombre viene dado porque los agricultores terminaban de segar sus campos bajo la luz de la luna de la Cosecha. Para la siguiente luna llena, los campos estaban limpios. Recordemos que la ausencia de vegetación facilita la caza, ya que los animales no tienen dónde esconderse y los cazadores les pueden ver más fácilmente merodeando en busca de comida antes del invierno.

Calendario lunar octubre 2025

Martes 7 de octubre: Luna llena , bajo la constelación de Aries

Lunes 13 de octubre: Cuarto menguante , bajo la constelación de Cáncer

Martes 21 de octubre: Luna nueva , bajo la constelación de Libra

Miércoles 29 de octubre: Cuarto creciente, bajo la constelación de Acuario

Su relación con otros fenómenos astronómicos

La coincidencia del plenilunio con la actividad de algunas lluvias de meteoros hace que octubre sea un mes particularmente interesante para los aficionados a la astronomía. No obstante, las Dracónidas, cuyo máximo se espera en torno al 7 de octubre, se verán dificultadas por el fuerte resplandor de la luna llena.

En cambio, las Oriónidas, que alcanzan su pico alrededor del 21 de octubre, se beneficiarán de cielos oscuros gracias a la luna nueva de ese periodo. La luna llena de octubre, por tanto, no solo destaca por su carácter de superluna, sino que además marca un punto de transición en el calendario astronómico del mes.