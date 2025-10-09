Lo que se vivió recientemente en la Academia de Operación Triunfo 2025 no tuvo que ver con el talento musical de sus participantes, sino con algo mucho más cotidiano: varios concursantes no sabían leer un reloj de agujas. La escena, captada por las cámaras del programa y ampliamente difundida en redes, ha superado ya el millón de visualizaciones.

"Tendré que fingir que sé leer eso", comentó una de las participantes. "Literal, yo igual", respondió otra. Entre risas y desconcierto, varios concursantes de entre 19 y 20 años se mostraron incapaces de identificar cuál era la manecilla de las horas y cuál la de los minutos. Salma intentó dar una explicación: "La pequeña es la que marca la hora… o sea que serán las 10 porque aquí es 11 y aquí es 12". Olivia, también concursante, respondía con sinceridad: "¿Cómo sabes eso? Yo no sé eso".

Los concursantes de la nueva edición de Operación Triunfo reconocen que no saben leer un reloj de agujas Otro éxito de la educación española pic.twitter.com/1InOeN0HMM — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) September 18, 2025

La escena generó tal confusión que Noemí Galera, directora de la Academia, acudió para explicarles cómo leer el reloj analógico. La situación, más allá de lo anecdótico, ha abierto un debate sobre cómo los hábitos digitales están transformando las habilidades básicas de la vida cotidiana.

El auge de dispositivos digitales ha llevado a que muchas personas más jóvenes tengan muy poco contacto con relojes analógicos. Este fenómeno es cada vez más frecuente en todo el mundo. Ya no es habitual leer la hora en una esfera con agujas: está en la pantalla del móvil, el ordenador, los televisores, los relojes inteligentes o incluso en el transporte público.

Qué dice la ciencia

Un estudio realizado por neurólogos israelíes, citado por Xataka, analizó la habilidad de jóvenes nacidos después de 1997 para representar la hora en un reloj mediante la prueba CDT (Clock Drawing Test). A pesar de que la mayoría logró completarlo, la puntuación media fue de 8,1 sobre 10, y los errores se concentraron entre los más jóvenes del grupo.

Los autores del estudio concluyen que la falta de exposición al formato analógico puede estar afectando la soltura con la que se realiza esta tarea. A diferencia del formato digital, donde simplemente se lee "22:10" sin realizar ningún cálculo, el reloj de agujas exige procesamiento visual, matemático y espacial.

La opinión de la calle

Desde Libertad Digital hemos querido salir a la calle para conocer qué piensa la gente sobre este tema y si realmente es algo habitual en las nuevas generaciones.

Uno de los entrevistados opinaba que lo ocurrido en OT demuestra que "no han tenido un analógico en la vida". Otros, aunque sorprendidos, se mostraban comprensivos: "Siempre es más fácil uno digital, pero el analógico al final no tiene nada de complicado… es un poco raro que no sepan leerlo, pero cada uno".

Ante la pregunta de si este fenómeno es propio de una generación que se ha vuelto más cómoda, un ciudadano respondía: "Totalmente. Hoy en día no sabemos hacer la mitad de las cosas". Otro lo vinculaba directamente con el uso del móvil: "El móvil te da la hora con el numerito así, súper fácil. Yo creo que ya poca gente usa reloj".

También hubo quien consideró que el reloj analógico ha perdido su función original: "Pasó a ser más un accesorio con el tema de las pantallas. Hoy lo llevamos por estética, no porque lo necesitemos para ver la hora".

Y aunque algunos reconocían que puede costar si no se tiene costumbre, insistían en que "la esencia del reloj es esa" y que se trata simplemente de una cuestión de práctica. "Si no tienes costumbre de llevar reloj analógico, hasta a mí me cuesta. Pero no deja de ser algo básico", concluía una de las personas consultadas.