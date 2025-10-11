The Core impulsa el talento emergente en la quinta edición de Iberseries & Platino Industria

La quinta edición de Iberseries & Platino Industria, el principal evento profesional del audiovisual iberoamericano, cerró sus puertas consolidándose como la edición más internacional y multitudinaria. Más de 2.000 acreditados procedentes de 40 países se dieron cita para debatir sobre las nuevas tendencias del sector y explorar oportunidades de colaboración entre Europa y Latinoamérica.

The Core, escuela audiovisual referente en España perteneciente a Planeta Formación y Universidades, tuvo un papel destacado durante el encuentro a través del Taller de Showrunners, una sesión de formación, que reunió a creadores, guionistas y productores, con el objetivo de fortalecer la figura del showrunner en la industria.

El taller, coordinado por Enrique Darriba, productor ejecutivo y director del Máster en Producción Ejecutiva de Contenidos Audiovisuales de The Core, seleccionó 12 proyectos entre decenas de candidaturas y contó con la participación de profesionales como Jorge Redondo, Tatiana Rodríguez, Miquel Peidro y Mariano Baselga, que ofrecieron mentoría y formación avanzada en creación, escritura y gestión de proyectos.

"El Taller de Showrunners se ha consolidado como un espacio único donde el talento y la industria se encuentran. Nuestra misión es acompañar a los creadores en el proceso de transformar sus ideas en proyectos competitivos, reforzando el tejido audiovisual desde la formación y la colaboración", destacó Enrique Darriba durante el encuentro.

Durante el evento, alumnos de The Core del Máster en Guion y del Máster en Producción Ejecutiva participaron en los pitch organizados por Madrid Film Office, presentando sus proyectos ante profesionales y potenciales socios del sector. Asimismo, un grupo de alumnos de la escuela desarrolló Diverseries, un magazine creado para entrevistar a directores, guionistas, productores ejecutivos y demás asistentes que participaron o visitaron la quinta edición de Iberseries & Platino Industria.

La edición que reunió a más de 400 ponentes y profesionales de referencia, con la participación de grandes compañías como Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, RTVE, TelevisaUnivision o Atresmedia, entre otras. Durante cuatro jornadas, el evento acogió más de 100 actividades, incluyendo conferencias, keynotes, screenings, foros de coproducción y talleres de formación.

La presencia de The Core en el encuentro reafirma su compromiso con la formación especializada y la conexión directa con la industria, pilares de su modelo educativo. Desde su sede en Madrid Content City, The Core continúa impulsando el talento creativo y técnico que define el futuro del audiovisual español y latinoamericano.