Guía para recoger setas: las mejores zonas de España, calendario y cómo evitar las multas

La llegada del otoño transforma el paisaje con señales sutiles: la luz disminuye, el aire se enfría y el suelo húmedo comienza a dar sus primeros frutos. Entre ellos, las setas destacan por su variedad, valor culinario y estacionalidad. Octubre y noviembre son meses clave para su recolección en bosques y praderas húmedas. Boletus, níscalos, setas de cardo y trompetas de la muerte son algunas de las especies más buscadas. Su aparición depende de lluvias tempranas y un descenso suave de temperaturas.

Recolectar setas implica observar, conocer el terreno y respetar el entorno natural. Más que un interés culinario, refleja un vínculo con los ritmos del bosque. Cada paseo revela colores, formas y aromas que acompañan el cambio de estación. Su uso va de recetas tradicionales a creaciones actuales, incluyendo caldos y conservas. Su presencia simboliza la transformación hacia el otoño.

Dónde encontrar setas en España este otoño

Soria. Se considera una de las capitales micológicas del país, sus pinares albergan grandes cantidades de níscalos, boletus y setas de cardo. La zona de El Amogable y los Montes de Urbión son especialmente frecuentadas en octubre y noviembre.

León. Los extensos hayedos y robledales permiten encontrar especies como boletus edulis, rebozuelos y amanitas cesáreas. Las comarcas de El Bierzo y Laciana destacan por su biodiversidad fúngica.

Huesca. El Pirineo aragonés ofrece altitudes y humedad ideales para trompetas de la muerte, setas de pie azul y colmenillas. Las zonas cercanas a Benasque y el Parque Natural de Ordesa son puntos habituales de recolección.

Guadalajara. Los montes de la Sierra Norte, especialmente en el entorno del Hayedo de Tejera Negra, son ricos en níscalos, marzuelos y senderuelas. La temporada suele iniciarse en la segunda quincena de octubre.

Galicia. Los bosques húmedos de Lugo y Ourense son hábitat natural de rebozuelos, lepiotas y setas trompeta. Las zonas de O Courel y A Fonsagrada mantienen tradición recolectora desde hace décadas.

Asturias. Las brañas y hayedos de la cordillera Cantábrica favorecen la aparición de oronjas y boletus. En el Parque Natural de Redes y Somiedo es habitual encontrar guías micológicos autorizados.

Cataluña. En los Pirineos catalanes y el Montseny se encuentran oronjas, níscalos y russulas. El Valle de Arán organiza jornadas y rutas micológicas durante toda la temporada otoñal.

Valle de Arán. Esta zona del Pirineo combina altitud, sombra y humedad, lo que favorece una gran variedad de especies comestibles. Destacan los boletus, las trompetas negras y las setas lengua de vaca.

Sierra de Cazorla (Jaén). El clima mediterráneo de montaña, acoge especies como níscalos y lepiotas. Las lluvias otoñales activan la fructificación a partir de noviembre.

Parque Natural de Urbasa-Andía (Navarra). Bosques de haya y pradera donde pueden encontrarse setas de cardo, rebozuelos y boletus. Es un lugar habitual de salida para recolectores locales durante octubre.

Calendario micológico 2025

Según previsiones de AEMET, las lluvias tempranas y temperaturas suaves auguran una temporada generosa en el norte peninsular. Octubre será clave en Soria, León, Galicia y el Prepirineo, mientras que en el sur y Levante la actividad se retrasa hasta noviembre. Los boletus aparecen tras lluvias persistentes, seguidos de níscalos y rebozuelos con la bajada térmica. El calendario varía cada año, condicionado por humedad, altitud y horas de luz.

Cómo distinguir las setas comestibles de las venenosas

Níscalos, boletus edulis, oronjas y senderuelas lideran la lista de especies más apreciadas por su sabor y facilidad de identificación. Se diferencian de variedades tóxicas por el color de las láminas, el olor al corte o la forma del pie. La Amanita muscaria o el boletus satanas, pese a su aspecto atractivo, resultan peligrosos por su toxicidad. Guías visuales comparativas y la consulta con expertos micológicos son claves para evitar intoxicaciones.

Guía práctica para recolectar setas sin multas

En Castilla y León se exige licencia específica para zonas acotadas, con límites diarios de hasta 5 kg y sanciones que superan los mil euros. En Aragón y La Rioja también hay normativas activas según monte y finalidad de la recogida. Las multas por coger setas sin permiso varían por comunidad, con especial control en espacios protegidos. Conviene informarse en cada ayuntamiento o entidad forestal antes de salir al campo.

Los mejores restaurantes para comer setas en España

Locales como Les Cols (Girona), La Botica (Matapozuelos) o El Ermitaño (Benavente) ofrecen menús centrados en setas silvestres de temporada. La alta cocina incorpora boletus, trompetas o colmenillas en carpaccios, arroces y cremas aromáticas. Algunos menús micológicos 2025 incluyen propuestas con trufa negra o amanitas cesáreas en versiones contemporáneas.