Grandvalira Resorts estrena 'NIX', un homenaje cinematográfico a la "gente de nieve" de Andorra

Grandvalira Resorts ha presentado el proyecto cinematográfico 'NIX', una película que retrata la esencia de los Pirineos andorranos y el vínculo entre las personas de Andorra y la montaña.

Según informó este miércoles la estación de esquí, el film está dirigido y producido por el estudio andorrano Citric y es el resultado de dos inviernos de trabajo para capturar la identidad del país pirenaico.

La película, cuyo título significa "nieve" en latín, se estrenará el próximo 4 de noviembre en los cines Illa Carlemany. Posteriormente se proyectará de forma gratuita los días 5, 6 y 7 de noviembre a las 20.00 horas.

'NIX' muestra los ciclos de la nieve y la relación que las personas mantienen con la montaña a través de seis historias que reflejan diferentes maneras de vivir el invierno en los Pirineos de Andorra.

Gente de nieve

El proyecto nació como una "necesidad de poner en valor la nieve como rasgo identitario de nuestro país, con la voluntad de conectar con todos aquellos que aman la montaña, la nieve y los Pirineos", explicó David Ledesma, portavoz de Grandvalira Resorts.

"Es un homenaje a la tradición de montaña del Pirineo, un reconocimiento a la gente de nieve y la explicación visual de por qué en nuestro país contamos la vida en inviernos", añadió el responsable de la estación.

La cinta, que tiene una duración de 22 minutos, está acompañada del eslogan "Som gent de neu" ("Somos gente de nieve") y recoge cómo los habitantes de los valles viven la montaña con pasión.

A través de las vivencias de ganaderos, deportistas y amantes de la montaña, la pieza muestra el legado de las generaciones que les preceden y su conexión con el territorio pirenaico.

Historias de montaña

El film recorre historias como la trashumancia invernal de una familia de Ordino, el ascenso al pico de Comapedrosa y al pico de Pessons y la escalada en hielo en la Coma del Forat.

También incluye la travesía de una highline entre dos picos, con una mezcla de imágenes espectaculares e historias conmovedoras que buscan transmitir el vínculo entre el territorio y sus habitantes.

"Ha sido un reto culminar este proyecto, adaptándonos a las condiciones meteorológicas del invierno y esforzándonos por obtener el mejor resultado posible", señaló Èric Rossell, uno de los tres directores del film.

Rossell dirige la producción junto con Oscar Julià y Jessone Morillon, todos ellos pertenecientes a Citric, productora audiovisual andorrana especializada en producciones de montaña y campañas publicitarias.

Festivales internacionales

'NIX' formará parte de la programación del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló y aspira a participar en el prestigioso Banff Mountain Film Festival de Canadá, entre otros certámenes cinematográficos.

La película está prevista que llegue posteriormente a otras plataformas tras su paso por los diferentes festivales especializados en cine de montaña y naturaleza.

Para las proyecciones gratuitas en los cines Illa Carlemany será necesario reservar la entrada a través de la web de los cines o de forma presencial en taquilla.

El proyecto se presenta como "un documento sobre la esencia de Andorra que recoge el ciclo de la nieve y cómo este elemento define la vida, los valores y el carácter del país".