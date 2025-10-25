¿Adiós al cambio de hora? Así reaccionan los españoles ante la propuesta de un horario único todo el año

Como cada otoño, el cambio de hora vuelve a ser protagonista. Han pasado ya 51 años desde que España adoptó esta práctica para ajustar los relojes en invierno y verano. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido reabrir el debate en plena polémica, con varios casos de corrupción afectando a su partido y entorno más cercano.

A través de un vídeo en redes sociales, Sánchez anunció que propondrá en el Consejo Europeo poner fin al cambio horario estacional, argumentando que "ya no tiene sentido" y que "tiene un impacto negativo" en la salud y en la vida de la gente.

La propuesta de Sánchez y la posición europea

Este sábado, como marca la costumbre, los relojes deberán atrasarse una hora: a las tres de la madrugada volverán a ser las dos. Anochecerá antes, pero se dormirá una hora más. En su mensaje, el presidente insistió en que "en todas las encuestas en las que se pregunta, los españoles y los europeos, de manera mayoritaria, están en contra de cambiar el horario".

Recordó además que "es un debate que viene de lejos porque el Parlamento Europeo votó hace seis años acabar con el cambio horario, así que el Gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo que dejemos de cambiar las horas en 2026". Con ello, aludió a la resolución adoptada por Bruselas en 2018, tras una consulta en la que participaron 4,6 millones de ciudadanos europeos, la mayoría contrarios al actual sistema de horarios.

Una tradición que divide

España, aunque geográficamente se encuentra casi alineada con Reino Unido y Portugal, que utilizan el huso horario de Greenwich (GMT o UTC+0), no ha seguido siempre este mismo patrón horario. Esto significa que, por su posición natural, el horario "correcto" para España sería el mismo que para estos países vecinos.

El primer intento de cambio de hora en nuestro país se registró en 1918, pero no se mantuvo de forma continua: entre 1920 y 1925 y luego entre 1930 y 1936 no se aplicaron modificaciones horarias. Fue durante la dictadura de Franco, en 1940, cuando la medida se instauró de manera más permanente, alineando el horario español con el de La Alemania nazi y otros países de Europa Central.

Más adelante, en los años 70, el horario de verano volvió a España y a gran parte de Europa, impulsado por la crisis del petróleo. Desde entonces, esta práctica se ha mantenido, aunque con la condición de que cualquier cambio debe coordinarse.

Actualmente, es la Unión Europea la que determina de manera uniforme cuándo deben adelantarse o atrasarse los relojes en todos los Estados miembros. La Comisión Europea emitió su última comunicación en 2021, estableciendo que los cambios se producirán hasta 2026, los últimos fines de semana de marzo y octubre, a las 02:00 hora española, marcando así el inicio y el fin del horario de verano.

Lo que opina la calle

Desde Libertad Digital hemos salido a preguntar a los ciudadanos qué piensan sobre esta nueva propuesta del Ejecutivo. ¿Es realmente necesaria? ¿Qué horario prefieren? ¿Creen que la iniciativa busca desviar la atención de otros asuntos?

Una mujer resumía la opinión de muchos: "Creo que hay problemas mucho más graves y grandes que algo con lo que llevamos viviendo toda la vida y creo que tampoco molesta mucho". En cuanto al trasfondo político, fue tajante: "Obviamente, es que sobran las palabras, creo que no hace falta decir nada más".

Otro entrevistado afirmaba que prefiere "un horario fijo" y que, de tener que elegir, optaría por el de "invierno, porque ahora mismo sería muy de noche si no lo cambiamos". Y añadía: "Yo creo que en política todo es una estrategia, pero probablemente sea una estrategia".

No todos opinan igual. Una joven aseguraba que prefiere "el horario de verano, porque sinceramente me gusta más aprovechar el día y que amanezca antes". Otra mujer apuntaba que "tener un horario fijo" sería más práctico, porque "tener uno de verano y uno de invierno nos descoloca un montón".

Sobre las intenciones de Sánchez, fue clara: "Es una estrategia más, porque todos los años dice lo mismo" y "todo son temas para eludir lo fundamental".

Estrategia política o necesidad real

Las opiniones se repiten: muchos ciudadanos coinciden en que el cambio de hora resulta molesto, pero pocos creen que sea el problema más urgente. Un joven explicaba: "A mí no me gusta cambiarlo porque se me olvida hacerlo", y defendía la idea de "tener uno fijo siempre". "Al final los políticos siguen estrategias y todo es comunicación y todo sirve para eludir los problemas que tienes ahora mismo", concluía.

Un matrimonio prefería también "la hora de invierno", asegurando que notan el cambio "más de una semana, un mes y a veces dos meses".

La última entrevistada lo resumía así: "Es bastante incómodo cambiar el horario y cuando tuve hijos era un horror con los niños pequeños". Aun así, reconocía: "En el sueño sí que noto el cambio de hora" y confesaba que prefiere el de verano.

La propuesta de Pedro Sánchez divide opiniones, pero la percepción general es clara: más allá del reloj, la ciudadanía percibe una nueva jugada política.