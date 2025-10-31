"Los que se van nunca desaparecen del todo", el videopodcast que habla de la muerte sin tabúes

Con motivo del Día de Todos los Santos, Grupo Albia, compañía líder en la prestación de servicios funerarios en España, ha anunciado su colaboración en el videopodcast 'Desde el más acá', un proyecto impulsado por el escritor y exdirectivo de multinacionales Jesús Vega que busca romper tabúes y abordar la muerte desde una mirada cercana, profunda y humana.

El espacio nace de la propia experiencia personal de Jesús Vega, tras un diagnóstico que puso en jaque su futuro, y busca cambiar la forma en que entendemos el final de la vida, a través de conversaciones con expertos, testimonios y experiencias que combinan ciencia, espiritualidad, filosofía y humor. "Entender la muerte también es otra forma de aprender a vivir", afirma el creador del programa, cuyo lema es "Porque la vida nunca muere".

Desde su estreno el pasado 15 de octubre, ya están disponibles dos episodios. El primero, 'La buena muerte', con Enric Benito, oncólogo y experto en cuidados paliativos, y 'Dios, amor y muerte', con el padre Ángel, fundador de la ONG Mensajeros de la Paz. El próximo episodio, 'La muerte y la mente' se estrenará el próximo 12 de noviembre y contará con la participación de Benito Peral, psiquiatra y escritor, que reflexionará sobre cómo los seres queridos permanecen dentro de nosotros: "No se van nunca del todo; quedan ausentes, pero presentes. Como las matrioskas, los llevamos dentro, introyectados, formando parte de quienes somos".

Grupo Albia participa activamente a lo largo de la temporada con profesionales de distintas áreas de la compañía, que abordan temas como el acompañamiento emocional, la gestión del duelo y el legado digital. Junto a Daniel Palacios, director general de Grupo Albia, y Marian Carvajal, responsable de atención emocional del Grupo, también intervienen Carlos Sanza, director jurídico, y Carlos Gallego, director de Sostenibilidad, Comunicación y Marketing.

"En Grupo Albia creemos que hablar de la muerte es un acto de responsabilidad y hacerlo con naturalidad es una forma de dignificar la vida. Nuestra experiencia nos ha enseñado que una despedida no es solo algo práctico, también es emocional y profundamente humano. Por eso, apoyar estos espacios nos permite seguir promoviendo una cultura del cuidado, la empatía y la reflexión", afirma Daniel Palacios, director general de Grupo Albia. Los episodios se pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, con una periodicidad quincenal y una duración aproximada de una hora.