Abierta la venta de entradas para el Concierto Benéfico de Navidad de la Fundación Cofares

La Fundación Cofares ha anunciado la apertura de la venta de entradas para la 30ª edición de su Concierto Benéfico de Navidad, que tendrá lugar el próximo 13 de diciembre en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía, en Madrid. El evento congregará a socios y colaboradores de la cooperativa así como a representantes del sector farmacéutico y sanitario.

Como parte del programa, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, dirigida por Kynan Johns, interpretará una selección de boleros y la Sinfonía nº 5 de Beethoven, acompañado por el tenor Manuel Marrero. Además, durante el acto se entregará el XXV Premio Fundación Cofares, que reconoce a entidades y profesionales destacados por su labor solidaria en favor de pacientes y comunidades vulnerables.

La Fundación Cofares destinará los fondos recaudados a proyectos que mejoran la salud y el bienestar de las personas más necesitadas. Las entradas están disponibles a través de la web de Cofares y la Fundación Cofares.