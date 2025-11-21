La sociedad civil catalana homenajea a Pedro Vega en la primera edición del premio periodístico que lleva su nombre

La sociedad civil y económica catalana rindió homenaje al periodista Pedro Vega en la primera edición del Premio Periodístico que lleva su nombre, impulsado por Crónica Global. El acto, celebrado en el Palau Macaya de Barcelona, reunió a representantes del mundo empresarial, institucional y mediático para reivindicar el legado profesional de Vega, fallecido en 2023 y recordado por su rigor, independencia y compromiso cívico.

El jurado distinguió a Susana Quadrado, redactora jefa de 'La Vanguardia', con el galardón al Mejor artículo de opinión, en reconocimiento a una trayectoria consolidada en la que destacan textos como 'Mujeres a los cincuenta, sexo y feniletilamina' o '¿Quién barre Barcelona?'. El premio al Mejor reportaje fue para Cristian Segura, corresponsal de 'El País' en Ucrania, quien intervino telemáticamente desde el frente y defendió que "se puede hacer igual o mejor periodismo en L’Hospitalet que en cualquier lugar considerado más exótico", en alusión al valor del periodismo de proximidad.

Durante la gala, el CEO y editor de Crónica Global, Xavier Salvador, subrayó que "el periodismo no se mide por el ruido que hace, sino por la luz que deja", mientras que Manel Manchón, director de Metrópoli Abierta, destacó la importancia de escuchar y trasladar con honestidad las vidas detrás de cada historia.

El evento contó con representantes de la Generalidad, la Fundación "la Caixa", el ámbito académico, jurídico y empresarial. Los organizadores afirmaron que el premio aspira a consolidarse como una referencia en el periodismo en lengua española, en un contexto marcado por la desinformación y la polarización.