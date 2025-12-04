Un mapache siembra el caos en una licorería y acaba "furioso, bebiéndoselo todo" desplomado en el suelo del baño

Lo que parecía una madrugada tranquila terminó convirtiéndose en una escena insólita en una licorería del área de Ashland, Virginia, cuando un inesperado animal irrumpió en el local. El responsable del caos fue un mapache que, tras colarse por una placa del techo, provocó destrozos entre las estanterías bajas donde se almacenaba el whisky.

Las imágenes de los destrozos de la licorería y la fotografía del mapache entre una papelera y el retrete se han hecho virales.

Lejos de tratarse de un ladrón humano, el alborotador era un animal que, tras romper varias botellas y empaparse en alcohol, terminó desplomado en el suelo del baño. Fue un empleado quien descubrió al pequeño intruso sin conocimiento cuando abrió la tienda el sábado por la mañana.

Un mapache siembra el caos en una licorería de Virginia y acaba "bebiéndoselo todo" desplomado en el suelo del baño pic.twitter.com/pyCZ0rcfzz — Libertad Digital (@libertaddigital) December 4, 2025

La intervención de control de animales y vuelta a la naturaleza

Samantha Martin, agente local de control de animales, describió con humor lo ocurrido. "Personalmente, me gustan los mapaches", comentó al explicar que el animal cayó por el techo y no tardó en servirse un festín de alcohol. Según relató, el mapache "se cayó por una de las placas del techo y se puso furioso, bebiéndoselo todo".

Los destrozos de un mapache en una licorería de Ashland, Virginia

Martin aseguró al animal y lo trasladó al refugio, aunque admitió que no pudo evitar reírse ante lo peculiar del incidente. "Supongo que fue otro día en la vida de un agente de control de animales", dijo.

El Refugio y Protección Animal del Condado de Hanover confirmó que el mapache se encontraba fuera de peligro y elogió el trabajo de la oficial. "Después de unas horas de sueño y sin ninguna señal de lesión, salvo quizás una resaca y malas decisiones, fue liberado sano y salvo de nuevo en su hábitat natural, con la esperanza de haber aprendido que el allanamiento no es la solución".

Una aventura que dejó daños materiales, pero también una anécdota que rápidamente se ha convertido en tema de conversación entre los residentes de la zona.