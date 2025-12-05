DomusVi participará en una investigación para desarrollar alimentos que mejoren la salud cognitiva de los mayores

DomusVi ha anunciado su implicación en SENIFOOD, un proyecto de innovación y desarrollo impulsado por AUSOLAN y con la participación también de otras entidades (Eroski, Vascolac, TECNALIA y Basque Food Cluster) para investigar sobre nutrientes, compuestos activos e ingredientes que permitan llegar a soluciones de alimentación más adaptadas a las necesidades de las personas mayores.

La investigación se desarrollará en los próximos dos años en sus distintas fases y para su financiación, cuenta con el apoyo del programa HAZITEK 2025 – Proyectos de apoyo a la I+D empresarial, impulsado por el Gobierno Vasco y SPRI.

De este modo, se pretende desarrollar productos como nuevas bebidas lácteas, elaborados de V Gama y platos funcionales que no solo sean sabrosos, seguros y de fácil consumo, sino que supongan una mejora en la salud cognitivay mental de las personas mayores y les ofrezcan un envejecimiento más favorable, especialmente en aquellos con dificultades de deglución o necesidades de nutrición más específicas.

En concreto, DomusVi servirá como lugar de testeo en su centro de Las Laceras, en Vizcaya, aunque no descarta que la investigación pueda llegar también a otros centros de Euskadi. Allí, se estima que alrededor de 60 residentes podrán participar en las catas de soluciones que se organicen en una fase más avanzada del proyecto.

En estas catas se evaluarán aspectos sensoriales, visuales y emocionales de los mayores ante los nuevos productos, en una fase final de medición con cuestionarios en los que puedan aportar su opinión y sensaciones ante las pruebas realizadas, con foco en su bienestar, calidad de vida o estado cognitivo. Antes, los propios profesionales del centro habrán desarrollado una fase inicial de palatabilidad (proceso para evaluar cómo de apetecible es un alimento).

Entre sus objetivos, el proyecto abordará el estudio de nutrientes y combinaciones óptimas para mejorar la salud cognitiva, el análisis de su comportamiento en diferentes matrices alimentarias y el impacto del proceso digestivo sobre los compuestos activos. A su vez, persigue el diseño de nuevas formulaciones adaptadas al bienestar mental y físico, integrando para ello una estrategia multidisciplinar que combina investigación, desarrollo de producto, hábitos de vida saludables y educación nutricional, e incorporando la perspectiva de género en las pautas alimentarias.

Los resultados esperados incluyen avances en el conocimiento sobre el envejecimiento y la prevención del deterioro cognitivo, la validación de nuevos alimentos funcionales y el desarrollo de dietas personalizadas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores en entornos residenciales.

DomusVi indicó que apuesta por dar respuesta a los actuales retos sanitarios y sociales, centrados principalmente en la prevención, la cronicidad y la personalización de la atención, con una visión centrada en compartir humanidad. Así, señaló que esta colaboración se enmarca en su propósito de mejorar el bienestar de las personas mayores en un entorno social activo, velando por una atención integral, individual, interdisciplinar e innovadora para mejorar su calidad de vida y preservar sus vínculos sociales y su autonomía.