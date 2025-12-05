Planeta Formación y Universidades: una red global para la educación del futuro

Planeta Formación y Universidades se define como la red de educación superior de Grupo Planeta. Su misión fundamental se resume en el lema "Conectando talento, conocimiento y realidad", un eje estratégico que guía su expansión y configuración académica.

La entidad opera bajo la convicción de que "otra manera de educar es posible", alejándose de moldes rígidos para ofrecer un modelo dinámico, flexible, innovador y eminentemente práctico. Gracias a este enfoque, la red impulsa el crecimiento personal y profesional de más de 160.000 alumnos en todo el mundo.

Innovación tecnológica: la estrategia de IA con Nex·ia

El compromiso de Planeta Formación y Universidades con la vanguardia se materializa en Nex·ia, su centro de Inteligencia Artificial aplicada en educación superior. Esta iniciativa ha sido creada a través de una alianza estratégica con Google Cloud y Deloitte.

Integración en educación, empresa y sociedad

La misión de Nex·ia es tripartita: integrar la IA en el ámbito educativo, empresarial y social7.

Ámbito educativo: moderniza la metodología docente. Un ejemplo es la masterclass "Gemini Academy for Students", presentada junto a Google.

Ámbito empresarial: prepara a los alumnos para los desafíos tecnológicos del mundo corporativo.

Ámbito social: genera conocimiento sobre las implicaciones éticas y laborales de la tecnología.

Análisis de la empleabilidad del futuro

Para anticipar las necesidades del mercado, la red colabora con GAD3 en la elaboración del "Barómetro global sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en trabajadores y directivos". Este estudio proporciona inteligencia para medir las transformaciones constantes de los sectores estratégicos.

Además, la institución fomenta la diversidad tecnológica a través de iniciativas como la alianza entre UNIE Universidad y Women4Cyber Spain para impulsar el talento femenino en este ámbito.

Una oferta multi-especialista y flexible

Planeta Formación y Universidades estructura su portafolio para ofrecer una solución integral en cada etapa de la vida profesional.

Todos los niveles de educación superior

La red cubre el ciclo completo de enseñanza para eliminar barreras en el aprendizaje.

Formación profesional.

Grados.

Másteres.

Doctorados.

Formación continua.

Áreas de conocimiento clave

La diversidad académica se organiza en diez áreas principales que permiten una especialización profunda:

Empresa y Tecnología.

Ingeniería y Ciencias.

Ciencias de la Salud y Educación.

Artes y Humanidades, Audiovisual y Diseño, Ciencias Jurídicas y Gastronomía.

Presencia internacional en 22 instituciones

La red cuenta con una amplia presencia internacional compuesta por 22 instituciones ubicadas en ciudades de referencia de ocho países.

España: concentra centros como EAE Business School , OBS Business School , VIU (Universidad Internacional de Valencia), UNIE Universidad e iFP (Innovación en Formación Profesional).

concentra centros como , , (Universidad Internacional de Valencia), e (Innovación en Formación Profesional). Francia: cuenta con cinco instituciones, incluyendo ESLSCA y Sup de Luxe.

cuenta con cinco instituciones, incluyendo ESLSCA y Sup de Luxe. América: presencia en Colombia (IBERO y ESEIT) y Estados Unidos (BIU University).

presencia en (IBERO y ESEIT) y (BIU University). Italia y Andorra: con Rome Business School y UCMA respectivamente.

con Rome Business School y UCMA respectivamente. Norte de África: expansión a Marruecos y Egipto mediante la marca ESLSCA.

Orientación académica y laboral personalizada

Dada la amplitud de programas, Planeta Formación y Universidades ofrece una herramienta de orientación desarrollada en colaboración con Singularity Experts.

Este sistema permite realizar un diagnóstico de carrera para descubrir los "empleos en auge" que mejor se adaptan a las fortalezas del usuario y recomendar los programas formativos ideales para alcanzar esas metas.

Planeta Formación y Universidades se consolida como una red internacional, diversa y práctica. A través de la innovación de Nex·ia y su enfoque en la empleabilidad, conecta el talento de las personas con las oportunidades reales del mundo profesional.