El truco para estar siempre caliente en casa sin que se dispare la factura de la luz

El frío se instala con fuerza a medida que avanza el invierno deja atrás los últimos vestigios del clima templado, aunque haya días soleados el frío prima en estos días invernales. Las lluvias y la humedad constante intensifican la sensación térmica, especialmente al caer la noche. Las temperaturas mínimas bajan de forma considerable, obligando a preparar los hogares para enfrentar el cambio estacional. Crear ambientes cálidos y confortables se vuelve una necesidad diaria.

Las mantas, por su parte, ganan protagonismo en esta época del año al convertirse en un recurso esencial contra el frío. Los modelos fabricados con materiales térmicos o de mayor grosor resultan más eficaces para conservar el calor corporal. Algunas versiones —como las mantas eléctricas— ofrecen, además, una fuente adicional de calor en los días más gélidos. Elegir bien este tipo de productos mejora notablemente la experiencia de abrigo en casa.

Las mejores mantas para el frío

Las mantas de lana: son reconocidas por su gran capacidad de aislamiento térmico y su durabilidad. Este material natural retiene el calor corporal de forma eficiente, incluso en ambientes muy fríos. Además, es transpirable, lo que evita la acumulación de humedad durante su uso prolongado. Su textura puede resultar algo áspera, aunque existen versiones tratadas para mayor suavidad.

Las mantas de forro polar: ofrecen una alternativa ligera, suave y de secado rápido. Fabricadas a partir de fibras sintéticas, se caracterizan por su capacidad para conservar el calor sin añadir demasiado peso. Son ideales para quienes buscan abrigo sin renunciar a la comodidad y facilidad de mantenimiento. Además, suelen ser más económicas que otras opciones.

Las mantas de franela: combinan suavidad y calidez gracias a su superficie ligeramente afelpada. Este material, generalmente elaborado con algodón o mezclas sintéticas, proporciona un abrigo envolvente ideal para las noches más frías. Su tacto agradable las convierte en una opción muy valorada para el uso diario. También destacan por su resistencia al desgaste.

Las mantas de microfibra: se distinguen por ser muy suaves, ligeras y fáciles de lavar. Este material sintético ofrece una buena retención del calor, especialmente cuando se emplea en varias capas o con mayor densidad. Son hipoalergénicas y adecuadas para personas con piel sensible. Su variedad de diseños y colores facilita su integración en cualquier ambiente.

Las ventajas y desventajas de las mantas eléctricas

Las mantas eléctricas se han convertido en una opción popular para mantener el calor durante los meses más fríos. Su capacidad para alcanzar y mantener una temperatura constante permite calentar la cama o el sofá en pocos minutos. Este tipo de producto es especialmente útil en hogares con mal aislamiento térmico o en zonas donde el invierno se presenta con mayor severidad. Además, su consumo energético suele ser inferior al de otros sistemas de calefacción.

Sin embargo, su uso también presenta ciertas desventajas que deben tenerse en cuenta. Algunos modelos pueden generar puntos de calor excesivo si no se utilizan correctamente —lo que podría causar molestias o riesgos—. También es necesario seguir recomendaciones de seguridad para evitar problemas eléctricos, como no doblarlas en exceso o no utilizarlas mientras están húmedas. Por esta razón, su mantenimiento y uso responsable son fundamentales para garantizar una experiencia segura.

Cómo lavar y guardar mantas correctamente.

Las mantas convencionales deben guardarse en un lugar limpio, seco y bien ventilado para evitar la acumulación de humedad y malos olores. Es recomendable doblarlas cuidadosamente sin apretar demasiado para conservar su forma y evitar arrugas. Antes de almacenarlas, es importante asegurarse de que estén completamente secas tras el lavado. Guardarlas en bolsas de tela o cajas de cartón ayuda a protegerlas del polvo y la luz directa.

En cuanto a las mantas eléctricas, su almacenamiento requiere mayor cuidado para preservar el cableado y evitar daños. Se deben enrollar suavemente sin doblar ni forzar las zonas con componentes eléctricos. Antes de guardarlas, es fundamental que estén limpias y secas, siguiendo siempre las instrucciones específicas del fabricante para el lavado. Guardarlas en su funda original o en un lugar protegido contribuye a alargar su vida útil.