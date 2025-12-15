A pocos días del tradicional sorteo del 22 de diciembre, una pregunta vuelve a surgir entre curiosos y nuevos jugadores: ¿por qué el premio mayor de la Lotería de Navidad se llama "El Gordo"? Lejos de tener un origen complejo, el nombre nació de manera popular y espontánea, y terminó consolidándose como uno de los términos más reconocibles de las fiestas en España.
En español, la palabra "gordo" se utiliza coloquialmente para referirse a algo grande, abundante o de gran valor. Así, desde los primeros sorteos de la Lotería de Navidad en el siglo XIX, el premio de mayor cuantía comenzó a ser conocido por los ciudadanos como "el gordo", simplemente por ser el más importante y voluminoso de todos.
Aunque al principio se trataba de una expresión informal, el nombre se popularizó rápidamente y acabó adoptándose de forma generalizada en prensa, conversaciones y anuncios oficiales.
Con el paso del tiempo, "El Gordo" dejó de ser solo un apodo para convertirse en un símbolo cultural asociado a la ilusión colectiva que despierta el sorteo.
Hoy, más de dos siglos después del primer sorteo navideño de 1812, el nombre continúa vigente y forma parte inseparable del imaginario español. "El Gordo" no solo identifica al premio más grande de la lotería, sino también a un ritual compartido que marca el inicio de la Navidad para millones de personas.