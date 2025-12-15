A pocos días del tradicional sorteo del 22 de diciembre, una pregunta vuelve a surgir entre curiosos y nuevos jugadores: ¿por qué el premio mayor de la Lotería de Navidad se llama "El Gordo"? Lejos de tener un origen complejo, el nombre nació de manera popular y espontánea, y terminó consolidándose como uno de los términos más reconocibles de las fiestas en España.

LOTERÍA DE NAVIDAD El Sorteo de la Lotería de Navidad se celebra en España cada 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, donde los niños de la Escuela de San Ildefonso cantan los números y premios durante el sorteo. Es una tradición muy popular en la que millones de personas participan con la esperanza de ganar "El Gordo" o parte del famoso premio mediante participaciones. Este sorteo es conocido por repartir grandes cantidades de dinero y por su carácter social, ya que muchas personas compran décimos juntos. Leer más

En español, la palabra "gordo" se utiliza coloquialmente para referirse a algo grande, abundante o de gran valor. Así, desde los primeros sorteos de la Lotería de Navidad en el siglo XIX, el premio de mayor cuantía comenzó a ser conocido por los ciudadanos como "el gordo", simplemente por ser el más importante y voluminoso de todos.

Aunque al principio se trataba de una expresión informal, el nombre se popularizó rápidamente y acabó adoptándose de forma generalizada en prensa, conversaciones y anuncios oficiales.

Con el paso del tiempo, "El Gordo" dejó de ser solo un apodo para convertirse en un símbolo cultural asociado a la ilusión colectiva que despierta el sorteo.

Hoy, más de dos siglos después del primer sorteo navideño de 1812, el nombre continúa vigente y forma parte inseparable del imaginario español. "El Gordo" no solo identifica al premio más grande de la lotería, sino también a un ritual compartido que marca el inicio de la Navidad para millones de personas.