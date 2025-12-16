Grupo Albia y Última lanzan Artemis, su nueva línea de despedidas para mascotas

Grupo Albia y Última han lanzado Artemis, una nueva línea de negocio dedicada a los servicios de despedida de mascotas, que traslada la experiencia y el conocimiento de ambos grupos al ámbito de los animales de compañía, ofreciendo a las familias un acompañamiento respetuoso, digno y personalizado.

Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (Anfaac), en 2025, más del 60 % de los hogares en España convive con al menos una mascota. En este contexto, la demanda de servicios que permitan a las familias despedirse de estos compañeros de vida con dignidad y respeto aumenta. Artemis ofrece un catálogo completo de servicios que van desde la recogida y cremación de mascotas hasta propuestas de homenaje y recuerdo personalizadas. A esto se suma un equipo especializado en gestión del duelo, encargado de ofrecer atención psicológica y acompañamiento emocional a las familias que enfrentan la pérdida de su mascota.

Por otro lado, Artemis ofrece un servicio nacional de recogida e incineración individual de equinos, rápido, personalizado y con los más altos estándares de calidad, garantizando a cada familia, si lo solicitan, la entrega de sus cenizas con total confianza.

"Con Artemis damos un paso más en nuestra misión de estar al lado de las familias en los momentos más delicados de su vida. Queremos que quienes tienen que despedirse de una mascota con la que han compartido su día a día encuentren en nosotros el mismo respeto, profesionalidad y sensibilidad que ofrecemos en nuestros servicios funerarios tradicionales", afirma Daniel Palacios, director general de Grupo Albia.

Con 25 profesionales, seis centros en España y una flota de 14 vehículos — gran parte de ellos eléctricos—, Artemis combina cercanía y responsabilidad ambiental. Ya confían en sus servicios casi 1.000 clínicas veterinarias, hospitales y familias, destacando la profesionalidad y el respeto en cada atención.

Artemis cuenta con el respaldo de Víctor Escrihuela Moreno, socio industrial con una reconocida trayectoria en el desarrollo de proyectos innovadores, y de Última, empresa especializada en negocio funerario. El lanzamiento se ha concretado con la integración de Cresma La Vila, empresa emblemática en el mundo funerario de mascotas en la Comunidad Valenciana.

Un centro operativo

Asimismo, Artemis ha inaugurado un centro operativo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), lo que supone un paso más en la expansión territorial de la nueva compañía y en su objetivo de acercar estos servicios a más familias en diferentes regiones de España.

Con este lanzamiento, Grupo Albia y Última indicaron que demuestran su capacidad para innovar y diversificar su actividad con iniciativas alineadas con las nuevas sensibilidades sociales. Artemis nace con una vocación clara de crecimiento, consolidación territorial y liderazgo en un segmento de mercado que, lejos de ser residual, se perfila como un espacio con un alto potencial de desarrollo.