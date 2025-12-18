El Teatro Real blinda los bombos y las bolas del Sorteo de Navidad hasta el 22 de diciembre

El Teatro Real ya cuenta con todo lo necesario para celebrar el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad . Los distintos elementos que harán posible el reparto de la suerte han ido llegando al escenario donde el próximo lunes, 22 de diciembre, se celebrará el tradicional sorteo.

Entre el material trasladado se encuentran los bombos, las bolas, la tolva que permite conducirlas desde las liras hasta el interior del bombo, así como la trompeta por la que salen hasta la copa donde los Niños de San Ildefonso cantan los premios.

El protagonismo lo acapara el bombo grande, preparado ya para albergar las 100.000 bolas correspondientes a los números en juego. Fabricado en 2006 con una aleación de latón y bronce, mide 2,64 metros de alto, 2,11 metros de ancho y pesa alrededor de 850 kilos. Su esfera alcanza los 1,58 metros de diámetro.

Junto a él se sitúa el bombo pequeño, destinado a las bolas de los premios. Está construido con los mismos materiales y presenta unas dimensiones más reducidas: 1,60 metros de altura, 1,28 metros de anchura, un diámetro de 0,74 metros y un peso aproximado de 450 kilos.

También han llegado al Teatro Real las 100.000 bolas de números y las 1.807 bolas de premios, entre las que destacan las correspondientes al primer premio, el conocido "Gordo", que repartirá cuatro millones de euros por serie. Todas las bolas están elaboradas en madera de boj, tienen los números grabados mediante láser y cuentan con idéntico peso y tamaño: 3 gramos y 18 milímetros de diámetro.

¿Cuánto dinero se reparte en premios en la Lotería de Navidad?

Este año la emisión del Sorteo de Navidad es de 3.960 millones de euros, de los que se reparte un 70% en premios. Es decir, que el próximo 22 de diciembre el Sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios.

Entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad, destacan el primer premio, "El Gordo", con 4.000.000 de euros a la serie; el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie; y el tercero, con 500.000 euros a la serie.

¿Dónde se guardan los bombos?

Hasta la madrugada del 21 de diciembre, todos los elementos del sorteo permanecerán almacenados a 16 metros bajo el escenario, bajo estrictas medidas de seguridad activas las 24 horas del día. Será entonces cuando suban al escenario para los últimos preparativos, antes de mostrarse en todo su esplendor el día del sorteo.