La Bluewave Alliance colabora con el etólogo Alex Avello para concienciar a niños y niñas sobre la protección de mares

La Bluewave Alliance (BWA), impulsada por ISDIN, ha colaborado en el último proyecto del etólogo especializado en mamíferos marinos y divulgador Alex Avello, el libro infantil ‘Keni, la pequeña ballena’.

La obra, que busca concienciar y educar a las nuevas generaciones en valores esenciales para el cuidado del medio marino, se ha presentado este jueves en la sede de la BWA en el Port Olímpic de Barcelona, y ha contado con la campeona internacional de natación sincronizada Ona Carbonell.

‘Keni, la pequeña ballena’ narra la vida en el fondo marino a través de los ojos de este mamífero, que se enfrenta a distintas aventuras junto a su madre y aprende a proteger el ‘mundo azul’ frente a los problemas que están amenazando a los océanos. El libro infantil, disponible en librerías y publicado por la editorial BABIDI-BÚ con la contribución de la Bluewave Alliance, quiere acercar a los niños la importancia de respetar los ecosistemas marinos.

"La historia de Keni es un recordatorio tierno y necesario de que los océanos también necesitan ser escuchados. Si conseguimos que los más pequeños entiendan que forman parte de este mundo azul y que tienen la capacidad de cuidarlo, habremos dado un paso enorme como sociedad", destaca Alex Avello, quien está desarrollando una gran labor de sensibilización sobre el cuidado del mar y los océanos, especialmente entre los más jóvenes.

Durante el acto, celebrado en la sede de la Bluewave Alliance, el divulgador ha remarcado la importancia de educar en medioambiente a los niños, así como la necesidad de transmitirles la pasión por el mar y fomentar en ellos la conciencia y el respeto por este medio, mensajes que el libro refleja de manera natural.

En esta misma línea se ha expresado la nadadora olímpica y embajadora de la BWA, Ona Carbonell, en el marco de la mesa redonda celebrada durante la presentación del libro y titulada ‘El océano también es cosa de niños’. "Educar a los más pequeños en el respeto por el mar es fundamental si queremos garantizar su futuro. La historia de Keni conecta a los niños con lo que sucede bajo la superficie y les hace conscientes de que sus acciones importan. Proyectos como el de Alex son clave para inspirar a una generación que ame y proteja los océanos", ha subrayado Carbonell.

Proyectos de conservación

Además de su labor divulgativa en centros educativos con el proyecto ‘Peques por el mar’ también en colaboración con la Bluewave Alliance, Alex Avello trabaja en proyectos de conservación. A través de su asociación Oceavida, impulsa acciones de conservación en España y América del Sur –con presencia en México y Puerto Rico– y ha contribuido a la protección de especies como los manatíes o la ballena jorobada.

Con "Keni, la pequeña ballena", el también ‘dreamer’ de la Bluewave Alliance refuerza su misión de acercar el mundo marino a la sociedad y contribuir a formar generaciones más conscientes, sensibles y preparadas para defender los océanos. De esta manera, se ha convertido en una voz relevante en la conservación marina en España, dedicando su esfuerzo a desvelar los misterios del comportamiento animal para impulsar una preocupación global sobre la necesidad de proteger nuestro planeta.

La Bluewave Alliance desarrolla diversos proyectos orientados a la protección, regeneración y divulgación del medio marino, con especial atención al mar Mediterráneo. Sus iniciativas abarcan desde programas como Peques por el Mar, hasta acciones de limpieza y retirada de residuos marinos en colaboración con pescadores y entidades locales. Estas actuaciones se complementan con proyectos de restauración de ecosistemas clave, como la posidonia, que favorecen la biodiversidad y refuerzan la resiliencia de los océanos.

De este modo, la entidad impulsa iniciativas innovadoras que combinan ciencia, arte y participación ciudadana para generar un impacto positivo y duradero en el entorno marino. A través de estas acciones, Bluewave Alliance busca sensibilizar, movilizar e implicar a la ciudadanía en la protección de los mares y océanos, promoviendo una relación más consciente y responsable con el medio marino.