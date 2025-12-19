Menú

Las cismáticas de Belorado tenían a las hermanas mayores "en condiciones muy insalubres"

Así se lo trasladó la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción N.º 5 de Bilbao, que ordenó el traslado de las ancianas una vez se comprobó su estado.

El Monasterio de Santa Clara en Orduña (Vizcaya). | Google Maps

La Guardia Civil fue quien alertó de la situación en la que se encontraban las cinco hermanas mayores que conforman la comunidad de Belorado —tras la excomunión y expulsión de la vida consagrada de las monjas que decidieron romper con Roma, como anunciaron el 13 de mayo de 2024— y que el grupo de las cismáticas se llevó al monasterio de Orduña en Vizcaya, donde las exreligiosas establecieron su cuartel general tras perder la batalla judicial que iniciaron contra el comisario pontificio con el objetivo de permanecer en el convento de Belorado pese a que ya no pertenecían ni a la orden de clarisas ni a la Iglesia católica.

El cisma de Belorado

La paz que reinaba en el convento de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos se rompió el 13 de mayo de 2024 con la publicación de un comunicado con el que las entonces monjas clarisas de Belorado anunciaban su ruptura con Roma. Las religiosas habían decidido abandonar "la Iglesia Conciliar" a la que pertenecían para ponerse "bajo la tutela y jurisdicción de Su Ilustrísima Reverendísima Dr. Don Pablo de Rojas Sánchez-Franco" —obispo excomulgado en 2019 por un delito de cisma—. Eso sí, no tenía intención alguna de abandonar el monasterio.

De Rojas, reconocido thucista (seguidor de Nho Ding Thuc, el arzobispo vietnamita que ordenó sacerdote al fundador de la secta de El Palmar de Troya, Clemente Domínguez) que puso en marcha la Pía Unión de San Pablo Apóstol, guio espiritualmente durante unos meses a las hermanas clarisas de Belorado. Pero la alianza duró poco. Sor Isabel de la Trinidad, la líder de la revuelta que desembocó en cisma, terminó invitándole a marcharse del monasterio burgalés.

La abadesa fue excomulgada y expulsada de la vida consagrada junto con resto de las hermanas rebeldes el 22 de junio de 2024. Las hermanas mayores del convento quedaron fuera del proceso y siguen formando parte de la comunidad religiosa de Belorado. Desde que Laura García de Viedma —nombre secular de la exabadesa— anunciara el cisma, varias de las monjas rebeldes han desertado por diferencias con la líder del grupo. La ‘papisa’ convirtió el convento en ‘La casa de los líos’ (serie de televisión de Arturo Fernández) y eso no fue del gusto de todas.

García de Viedma ha estado haciendo y deshaciendo a su antojo en una propiedad que pertenece a la Orden de Santa Clara, de la que ya no forman parte ni ella ni el resto de las excomulgadas. Sonadas fueron sus compras escandalosas, la mala gestión económica que ha caracterizado su mandato y la atípica actividad nocturna registrada en el convento. La exabadesa nunca fue una monja al uso. No respetaba los horarios ni las reglas, ni pisaba misa desde hacía un año.

Lo que le gusta es vivir bien. "Como una marquesa", señalan a Libertad Digital fuentes eclesiales cercanas al caso. Prueba de ello fue la información adelantada por el Diario de Burgos, que reveló que era consumidora de "productos de alta gama". Lo peor es que no habría pagado en tiempo y forma a los proveedores. Prueba de estos años de descontrol económico: las cuentas de Belorado estaban sin blanca cuando Roma nombró al arzobispo de Burgos como comisario pontificio para que gestionara los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.

El Juzgado de Primera Instancia de Briviesca determinó que las cismáticas debían desalojar el Monasterio de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos en el que permanecen a pesar de que ya no pertenecen a la orden a la que pertenece. El procedimiento ha sufrido sucesivos retrasos, cinco en total. El último como consecuencia del aplazamiento del desahucio dictado por el tribunal para "respetar así los plazos previstos", dado que la sentencia se conoció a 31 de julio.

Así lo han confirmado fuentes de la Benemérita a Libertad Digital. Aunque han preferido no revelar los detalles de lo que vieron los agentes que se personaron en el cenobio de Orduña en el marco de la investigación por la venta ilegal del patrimonio de los monasterios, nos confirman que fueron los guardias civiles quienes "al observar que tenían a las ancianas en condiciones muy, muy, muy insalubres" lo pusieron en conocimiento del Juzgado de Instrucción N.º 5 de Bilbao, que es el que ordena que se compruebe el estado de salud de las hermanas mayores y que se efectúe su traslado.

Los agentes que se han personado este jueves en el citado monasterio —junto con la comitiva judicial y la juez que puso en marcha las actuaciones— han comprobado que efectivamente las mujeres, de entre 87 y 101 años, se encontraban "en condiciones higiénico-sanitarias no adecuadas para las personas vulnerables" y sin control médico. Aunque las cismáticas lo siguen negando a través de sus redes sociales. La líder del grupo, la exabadesa Laura García de Viedma —antes sor Isabel de la Trinidad—, ha publicado un vídeo en el que asegura que todo lo que decía el informe previo de la Guardia Civil era "completamente falso".

¿En qué condiciones estaban?

Según revela la propia exreligiosa a través de la cuenta de las cismáticas en Instagram, el escrito afirmaba que "estaban en malas condiciones, con todo revuelto, todo sucio... Que no había una medicación clara para las hermanas mayores y que había heces por todos los sitios".

"Yo doy testimonio de que la Guardia Civil, la comandancia de Burgos con su capitán al frente, está mintiendo", asegura García de Viedma al respecto. Sin embargo, habría sido la juez quien determinó el traslado de las monjas ancianas después de que la comitiva judicial también constatara el estado en el que se encontraban las cinco mujeres.

Tres de las ancianas, ingresadas

De hecho, según confirman a Libertad Digital fuentes cercanas a la oficina del comisario pontificio, tres de las cinco hermanas mayores —que fueron llevadas en un primer momento al Hospital de Basurto en Bilbao, para realizarles una revisión médica— se quedaron ingresadas en el centro hospitalario "debido al mal estado en el que las encontraron los sanitarios" que las atendieron. Eso sí, nos cuentan, están acompañadas en todo momento por tres monjas clarisas.

En cuanto a las otras dos religiosas ancianas —cuyo estado de salud permitía su traslado— ya han sido acogidas en monasterios de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Arantzazu, aseguran las mismas fuentes, "donde recibirán los cuidados que necesiten".

