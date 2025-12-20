La sencilla técnica de la pajita para evitar atascos graves en las tuberías

La caída de cabello en otoño es frecuente, sobre todo al peinarse o ducharse, y aunque se recoge la mayoría, parte queda en el desagüe. El principal problema es que, con el tiempo, estos cabellos pueden acumularse y contribuir a obstrucciones parciales o completas en las tuberías. Incluso en hogares con limpieza regular, el pelo en las tuberías es inevitable.

Esta acumulación de pelo en desagües puede dificultar el flujo de agua e incluso causar obstrucciones graves. Mantener la limpieza preventiva de las tuberías resulta imprescindible para evitar problemas mayores, ya que cuando la situación persiste, la intervención de un fontanero se hace necesaria. Para evitarlo, existen métodos caseros eficaces que permiten desatascar antes de requerir asistencia profesional.

Cómo desatascar el desagüe

Una pajita puede convertirse en una herramienta eficaz para desatascar la ducha sin recurrir a un fontanero, ya que su flexibilidad permite alcanzar zonas estrechas donde se acumula el cabello y facilita su extracción. Además, al utilizarse de forma controlada, evita daños en las tuberías y reduce el riesgo de obstrucciones mayores.

Este método ofrece una alternativa práctica y económica frente a soluciones más agresivas. Su acción directa sobre el origen del atasco permite mantener el desagüe en buen estado sin emplear químicos corrosivos. Asimismo, resuelve bloqueos incipientes de manera rápida y segura, prolongando la funcionalidad de la instalación.

El procedimiento consiste en insertar la pajita en el desagüe, guiando su extremo hasta alcanzar el pelo acumulado. A continuación, se realiza un movimiento de torsión y extracción que desprende los cabellos sin dispersarlos por la tubería. En caso necesario, se puede repetir el proceso varias veces hasta retirar la mayor cantidad de obstrucción. Finalmente, se enjuaga con agua caliente para eliminar residuos menores y garantizar el flujo normal.

Frente a los líquidos químicos, este método ofrece ventajas claras, ya que evita el desgaste de las tuberías y la corrosión de materiales plásticos o metálicos. Además, reduce la exposición a compuestos tóxicos que pueden afectar la salud y el ambiente doméstico. Al ser un procedimiento manual, su efecto es inmediato y controlable, sin generar residuos peligrosos.

Otros trucos

Existen métodos caseros eficaces para desatascar la ducha sin usar productos químicos agresivos. La mezcla de bicarbonato y vinagre con agua caliente ayuda a disolver residuos acumulados. También se puede extraer el cabello con un gancho fino de manera manual. Estas técnicas resultan seguras, económicas y protegen las tuberías de daños.

Asimismo, el uso de un alambre flexible permite alcanzar zonas profundas del desagüe y retirar acumulaciones con precisión. Además, los enjuagues periódicos de agua caliente ayudan a mantener el flujo normal sin recurrir a herramientas costosas.